Quantos quilómetros fizeram e por onde andaram os partidos à caça de deputados? Veja o mapa das viagens

Todos a Setúbal. Porquê?

Setúbal vai ter nesta eleição mais um deputado do que nas legislativas de 2022, crescendo para um total de 19. Desde 25 de fevereiro, os sete partidos com mais intenções de voto têm escolhido este distrito como cenário de várias iniciativas de campanha.

Durante as duas semanas de campanha, há um total de 24 iniciativas na agenda destes partidos no distrito de Setúbal. Este número está bastante próximo do do círculo eleitoral do Porto, que, com 40 deputados, vai albergar 28 ações de campanha.

De Almada a Alcácer do Sal, todos os partidos com assento parlamentar vão passar por Setúbal — mas o que organiza mais iniciativas neste círculo é a CDU (6), seguida da Iniciativa Liberal (5).

As idas a Setúbal fazem especial sentido se considerarmos que cinco dos setes líderes dos principais partidos são cabeças de lista por Lisboa e que Setúbal é, a par com Braga, o terceiro círculo eleitoral com mais deputados: junta-se a proximidade à sede de eleger.

Em 2022, o PS elegeu 10 deputados em Setúbal, o PSD, três, a CDU, dois e o Chega, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal elegeram um deputado cada.

A população vê deputado extra como “mais um tacho” ou mais um deputado “nos partidos de sempre”. Mas, da mesma maneira que o Chega e a Iniciativa Liberal arrecadaram um deputado ao BE e ao PSD entre as legislativas de 2019 e de 2022, o Livre pode conseguir agora o mesmo feito e o PAN poderá recuperar o deputado perdido há cinco anos.