A ilusão das sondagens? “PS poderá estar subestimado em 3 ou 4 pontos percentuais”

“As pessoas não estão a prestar atenção a isto.” O aviso é deixado por Pedro Silva Martins, ex-secretário de Estado do Emprego no Governo de Pedro Passos Coelho entre 2011 e 2013 e agora militante da Iniciativa Liberal, que tem estimativas de que os resultados do PS poderão estar três a quatro pontos percentuais acima do que mostram as sondagens, devido a diferenças entre as amostras que os inquéritos de opinião usam e aquilo que é a realidade da população portuguesa.

Há sondagens a realizarem estudos tendo por base a população do Censos de 2021, que “esconde” 275 mil idosos, enquanto outros usam os cadernos de recenseamento de há dois anos. O envelhecimento da população e a emigração de jovens fazem com que todas as casas de sondagens subvalorizem o PS e beneficiem partidos com mais eleitorado jovem, como o Chega e a Iniciativa Liberal.

O professor catedrático na Nova School of Business and Economics (Nova SBE) garante à Renascença que as intenções de voto para o Partido Socialista “são mais baixas do que aquelas que viremos a encontrar nas eleições no próximo domingo”.

“O Partido Socialista é um partido que recebe grande parte do seu apoio dos eleitores mais velhos e na ponderação que é feita dos resultados dos inquéritos pelas empresas de sondagem, esse grupo etário estará subvalorizado”, avisa o economista.

Isso acontece porque as casas de sondagens utilizam números da população relativos a 2021 e 2022 para definir as amostras de pessoas que vão responder aos inquéritos, não tendo em conta o “efeito da emigração” no número de jovens e de faixas etárias intermédias dos últimos anos, nem o crescimento da população mais idosa em quase 300 mil nos últimos três anos.