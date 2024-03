⏱️ A campanha em 37 segundos. Partidos lançam os últimos cartuchos (e apelos) antes da ida às urnas

3, 2, 1... 🚀

Aconteceu nas últimas horas de campanha:

🤚🏻🥛 Pausa para respirar: Foram vários os temas que ficaram de fora da campanha depois de mais de um mês na estrada. O jornalista João Carlos Malta falou com especialistas das áreas excluídas dos discursos dos líderes partidários para perceber o porquê e quais os riscos de estes assuntos se manterem como “buracos negros” no discurso político.

🔎Quer mais detalhes? Veja o nosso minuto a minuto ou leia tudo sobre a campanha eleitoral.

🚨 E se só tiver tempo para ler uma coisa... Veja a reportagem em Montalegre, a terra que ficou esquecida pelos políticos durante a campanha, mas que não esquece quem é a favor do lítio. Os jornalistas Fábio Monteiro e Beatriz Pereira foram descobrir se o medo de ficar contaminado pelo lítio foi o que levou a que ninguém pusesse a cidade no roteiro. (Por falar em roteiros, a Salomé Esteves, jornalista de dados, fez um mapa interativo onde pode ver por onde andaram os políticos em campanha)

⚠️Se lhe passou despercebido, ao longo da campanha eleitoral, a Renascença analisou os programas eleitorais dos partidos, para encontrar respostas às principais preocupações dos portugueses. Haverá médico de família para todos? Será que avançam as creches gratuitas? E o que vão os partidos fazer com a inflação? Esta é uma ajuda para, em 11 pontos, conhecer melhor as promessas dos partidos.

📌OS NOSSOS DESTAQUES