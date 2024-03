Voto no Chega pode "contribuir para manter PS no Governo", avisa Montenegro

Veja também:

Votar no Chega, de André Ventura, pode "contribuir para manter o Partido Socialista no Governo", avisa o secretário-geral do PSD e cabeça de lista da AD, Luís Montenegro, em entrevista à Renascença.

A poucos dias das eleições legislativas do próximo domingo, o líder social-democrata dramatiza o discurso, mas garante estar "inexplicavelmente muito tranquilo" e também "confiante na vitória”.

Nesta entrevista à Renascença, Luís Montenegro garante que não faz "nenhuma opção de direita ou de esquerda", só está concentrado em tentar "responder aos problemas das pessoas".

Estamos na reta final da campanha e esta semana mudou a estratégia para apelar ao voto nos potenciais eleitores do Chega e com críticas ao principal adversário, o socialista Pedro Nuno Santos. Vai conseguir captar esse eleitorado e convencer os indecisos?

Temos feito uma campanha positiva, construtiva, sempre a apresentar as nossas ideias. E, como eu tenho dito muitas vezes, com o foco na vida das pessoas e nas dificuldades que elas enfrentam perante as respostas que os poderes públicos devem dar, que é aquilo que nós nos propomos fazer no Governo. Evidentemente que isto é uma campanha, não estamos sozinhos e, portanto, de vez em quando também temos de fazer alguns comentários.

Mas conseguiu resistir na primeira semana?

Aquilo que eu observei foi que a campanha do Partido Socialista foi sempre muito negativa, muito de afronta ao adversário, muito mais do que a apresentação de propostas. E quis assinalar isso. Por outro lado, também sinto que há muitos eleitores que têm uma vontade de mudança, que têm razões objetivas para estarem insatisfeitos, dececionados, desiludidos com a atual situação política e governativa.