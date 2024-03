Propostas dos partidos para os impostos "não são sérias" e "não são fazíveis"

Em Portugal, este é um movimento relativamente recente. Não conseguimos ainda avaliar se se trata de uma saída temporária dos jovens. A verdade é que para regressarem terão de ter condições que compensem essa saída.

Há alguma possibilidade de ter taxa de IRS de 15%, como a IL propõe de forma transversal e o Chega para salários até aos 30 mil euros, e manter o mesmo estado social?

Não, de todo. Mas conceito de Estado da Iniciativa Liberal é muito claro. Esta proposta, da Iniciativa Liberal é muito radical, porque terá sido inspirada no modelo irlandês. Nas últimas eleições não era tão radical. Do que me recordo, havia duas taxas. Ora bem, é claro que isto seria uma alteração completa do Estado português e do papel do Estado.

Portanto, implicaria uma redução drástica das despesas. E não me parece sinceramente viável, porque o único aspeto que teria algum interesse de discutir, neste caso, era a simplificação do sistema fiscal português, também do IRS.

Faz sentido não ter um sistema fiscal progressivo?

A minha opinião é que devemos ter um sistema progressivo. Há vantagens num sistema mais simplificado se for estável, e isso implicaria uma previsibilidade por parte das pessoas. Isto é, se nós tivéssemos três, quatro taxas, reduzimos muito a redistribuição, portanto, seria muito menos progressivo. Mas a compensação seria a de se tornar muito mais atraente e mais simples.

Em teoria, [a progressividade] poderia ser substituída por um imposto sobre as grandes fortunas, que é o que está a pensar, neste momento, a nível da OCDE. Independentemente de programas eleitorais de esquerda ou de direita, começa a haver um grande consenso que deve existir um imposto sobre as grandes fortunas. Se existir um imposto sobre as fortunas é possível aliviar a classe média e é possível reduzir a progressividade.