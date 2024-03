“Não estamos a fazer contas". Pedro Nuno Santos em busca do “melhor resultado possível"

O fantasma do Chega, que é trazido pelo PS desde 2022, desapareceu, entretanto?

Só estava a dizer que não tínhamos perdido nenhum argumento porque o nosso argumento é um argumento pela positiva. Quando nós olhamos para o nosso principal adversário, eles querem aproveitar a estabilidade orçamental e financeira que foi conquistada nos últimos anos para passar borlas fiscais a quem não precisa delas: às grandes empresas, aos que mais têm. E esse não é o nosso caminho. Portanto, nós temos um argumento forte, um argumento pela positiva, de construir futuro e, ao mesmo tempo, temos do outro lado uma direita que quer usar a estabilidade e a boa condição financeira do país para fazer o errado, para servir alguns, não a maioria. Nós queremos servir todos.

Regressando à esquerda, se o Partido Socialista formar governo, se precisar dos partidos à sua esquerda, esses partidos, desta vez, podem entrar governo ou o entendimento que tem é que o melhor é um acordo, tal e qual como o de 2015?

Percebo o esforço, mas estamos concentrados na nossa vitória no dia 10 de Março. Não estamos a pensar nos cenários pós-eleitorais. Nós estamos a dias de terminar esta campanha eleitoral e, neste momento, o nosso grande foco é mobilizar o máximo de votos, garantir que as pessoas não ficam em casa, venham votar para nós conseguirmos ter um governo que permita ao país continuar a avançar e as pessoas continuarem a ter as suas vidas a melhorar, e isso faz-se com o PS. Por isso, nós queremos é que as pessoas venham votar e é por isso que estamos concentrados é no dia 10 de Março, não é nos cenários pós-eleitorais.

O PS e o secretário-geral do PS não acreditam numa maioria absoluta?

Não é acreditar nem deixar de acreditar. Nós estamos com humildade nesta campanha. Humildade é respeitar os portugueses e por isso nós queremos ter o melhor resultado possível.

Luís Montenegro, por exemplo, já disse que está a lutar por uma maioria absoluta...

Já não diz, mas também não me interessa o que o líder da AD diz ou não sobre esse tema. O que me interessa é o que nós dizemos e o que nós dizemos é que, com muito respeito democrático que temos pelos portugueses, queremos ter o melhor resultado possível e é para isso que nós vamos trabalhar, para ter o melhor resultado possível. Nós não estamos a fazer contas. Sabemos que as pessoas têm problemas por resolver, há insatisfação e nós queremos, com humildade, convencer e explicar a essas pessoas que é no Partido Socialista que está a solução. A mudança que é necessária, é uma mudança que não ponha em causa aquilo que conseguimos construir até agora, é uma mudança que passa pelo PS.

Não pode dizer que não está a fazer contas, porque ainda há dias disse que há uma maioria de esquerda maior do que a direita, se se excluir o Chega.

Neste momento só estou concentrado no dia 10 de Março e no resultado do PS. É nisso que nós estamos concentrados. Queremos bater-nos por um grande resultado, porque é a única forma de derrotarmos a AD é com uma vitória do PS, por isso é que eu tenho apelado ao voto dos indecisos no PS.

A semana passada, Rui Tavares, o líder do LIVRE, abria a porta a entendimentos com a direita democrática, ou seja, com esta AD e a Iniciativa Liberal. O Partido Socialista também pensa assim, que com esta direita democrática, depois das eleições, também é possível entender-se?

Voltamos sempre ao mesmo. Estamos concentrados em vencer as eleições do dia 10 de Março. Nós não estamos concentrados em mais nenhum cenário. Fui o único que falei há umas semanas sobre cenários ao meu adversário. Insistiram na pergunta, mas como ele nunca respondeu, também desistiram de continuar a perguntar.