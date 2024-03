Entre "likes" e "bots", há uma estratégia política. Como os partidos usam as redes sociais

Também no caso do Partido Comunista, encabeçado por Paulo Raimundo, a diferença nas redes sociais tem a ver com o contexto da campanha.

À Renascença, Carina Castro, responsável pelo departamento de propaganda do PCP, explica que as redes da CDU “estão desativadas, não são alimentadas fora do período eleitoral". "Colocando-se a campanha, passámos a ter uma dinâmica quer nas contas do PCP, quer nas da CDU.”

“Há um trabalho de denúncia, de esclarecimento, de proposta que fomos fazendo ao longo da legislatura. Nós colocamos intervenções que fizemos na Assembleia da República a denunciar este ou aquele problema, ou a responsabilizar este ou aquele partido pela falta de soluções. Isso é um elemento de esclarecimento nas redes sociais”, afirma. “Nós não vemos o trabalho desta campanha apenas medido pelo número de votos”.

Já Paulo Muacho, responsável pela equipa de comunicação do Livre, diz à Renascença que, depois da saída de António Costa e com o processo eleitoral em curso, "as coisas acabam por ser trabalhadas de forma diferente”.

“Há partidos que são muito mais centrados no líder ou no candidato a primeiro-ministro. Para o Livre faz sentido mostrar essa diversidade que temos, até porque estávamos até este momento só representados pelo Rui Tavares no Parlamento e, portanto, só temos essencialmente uma cara pública que as pessoas reconhecem”, sublinha.