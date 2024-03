PCP acredita que cenário político está mais favorável e afasta-se da “Rússia capitalista”

Veja também:

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acredita que o cenário político para as eleições legislativas do próximo domingo é mais favorável à coligação CDU do que há dois anos.

A opinião do dirigente máximo dos comunistas foi expressa em declarações à Renascença, numa entrevista no arranque da segunda semana de campanha e em vésperas do 103.º aniversário do partido.

Paulo Raimundo faz um balanço positivo da primeira semana e mostra-se convicto de que a bancada parlamentar não vai sequer emagrecer, muito menos desaparecer.

Nestas declarações, Paulo Raimundo foi questionado sobre se o eleitorado não se terá afastado por causa das posições relativamente à guerra na Ucrânia, um cenário que rejeita, assim como rejeita a teoria de transferência de votos para o Chega.

Sobre a segunda semana de campanha, o líder comunista revela que vai haver uma intensificação dos contactos de rua, um papel que tem gostado de desempenhar, mais até do que esperava.

Que balanço faz desta primeira semana de campanha?

É um balanço muito positivo, um contato muito diverso, com realidades muito diversas, contactos na rua, nas empresas, com comícios, mobilizações nossas... Estamos a contribuir para que os problemas centrais do país não passem ao lado da campanha. Pelo menos, é esse o esforço que tenho procurado fazer.

Tem dito que as sondagens acertam pouco, mas às vezes também acertam e, portanto, é possível que o PCP possa ter um resultado ainda mais baixo do que teve em 2022. O PCP está preparado para ter uma bancada mais pequena ou até mesmo desaparecer?

Não, acho que isso não se vai colocar. Quando digo que as sondagens, geralmente, não acertam é porque elas, geralmente, não acertam. Nos últimos dois atos eleitorais que tivemos, quer na Madeira quer nos Açores, a CDU cresceu. Portanto, acho que esse cenário não se vai colocar. Quando digo que nós estamos a alargar e a crescer todos os dias, cada vez que há mais um dia de campanha e a construir o resultado, estou convicto disso.

Mas não receia que possa estar, de alguma forma, a ter uma visão enviesada? Porque quando se acaba de sair de um comício, é impossível não se sentir galvanizado...

Eu não me deixo baralhar por esta realidade. Isto é uma mobilização nossa, de grande determinação, de grande mobilização não é propriamente uma coisinha, não é. Não é só o número de pessoas, é a forma como as pessoas estão nas iniciativas com confiança, com terminação. Mas não é isso que me dá confiança.