Nem todos os partidos estão a cumprir lei da paridade. As listas para as legislativas à lupa

Os partidos com maior e menor percentagem de candidatas

Os três partidos com a percentagem mais alta de candidatas são também os três partidos que, atualmente, são encabeçados por mulheres: o RIR (51,34%), o PAN (50,68%) e o Bloco de Esquerda (48,75%). Curiosamente, PAN e o Bloco de Esquerda também são os dois partidos em que há vincadamente mais votantes mulheres do que homens.

O RIR é também o único partido com uma maioria de candidatas do sexo feminino no círculo eleitoral de Lisboa, o maior do país. A lista é encabeçada por Márcia Henriques, que sucedeu a Vitorino Silva na liderança do Reagir Incluir Reciclar.

No outro lado do polo, os três partidos com menos representação de mulheres nas listas de candidatos são a Iniciativa Liberal (42,9%), o ADN (43,17%) e a Aliança Democrática (43,30%), a coligação que junta o PSD e o CDS-PP.

Dos mais de 4.600 candidatos à Assembleia da República, cerca de 2.100 são mulheres. Em números absolutos, o partido com mais mulheres candidatas é o Bloco de Esquerda (156), imediatamente seguido do PS (155) e da CDU (153).

A CDU é, aliás, o único partido com uma divisão equitativa dos cabeças de lista. A coligação do PCP e Os Verdes tem 11 mulheres e 11 homens a encabeçar listas pelos 22 círculos eleitorais.

Mas é preciso lembrar que os partidos têm listas com dimensões diferentes e não concorrem todos aos mesmos círculos eleitorais nem têm o mesmo número de suplentes.

Independentes suficientes para quase duas listas

No total, existem 448 candidatos independentes nas listas dos partidos para as eleições legislativas. Ou seja, há pessoas que, não estando filiadas ao partido, se apresentam como candidatas por este num dado círculo eleitoral.

Nos partidos sem assento parlamentar, estes candidatos são 384, sendo que 158 surgem nas listas do RIR e 90, nas do JPP.

Aliás, no RIR, as listas de Beja, de Bragança, de Castelo Branco, de Coimbra, da Guarda, de Leiria, de Viana do Castelo e de Vila Real são totalmente compostas por candidatos independentes. Já no Juntos Pelo Povo, isso acontece na lista de Setúbal.

O partido com assento parlamentar com mais candidatos independentes é o Livre, que conta com a participação de 46 pessoas com este estatuto nas suas listas. O partido liderado por Rui Tavares tem, então, mais candidatos independentes do que o Volt (44), a Nova Direita (43) e o Nós, Cidadãos (42).

Segue-se a CDU, com oito e a coligação AD, com seis. Nesta meia dúzia, inclui-se o cabeça de lista por Santarém, Eduardo Oliveira Sousa, que, já em campanha eleitoral, insinou “falsas razões climáticas” nas atuais políticas para a Agricultura.

Apesar de as listas publicadas pela Comissão Nacional de Eleições identificarem apenas dois candidatos independentes na Iniciativa Liberal, um documento interno fornecido à Renascença pela IL lista 15 candidatos independentes, incluindo os cabeças de lista por Coimbra, Santarém e Madeira.

O Porto é o círculo eleitoral com mais candidatos independentes inscritos nas listas dos partidos à Assembleia da República, com 128. Destes, 126 pertencem a partidos sem assento parlamentar. Em Setúbal, que fica em segundo lugar, são 72 os candidatos independentes.

Mas há vários distritos em que a Comissão Nacional de Eleições não identifica nenhum independente: Aveiro, Évora, Faro, Viseu, Europa e Fora da Europa.