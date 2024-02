"É suposto que a incerteza possa ser um incentivo para as pessoas votarem"

O que se sabe sobre o perfil do abstencionista em Portugal?

Existem alguns estudos e é um tema já bastante consolidado na literatura. Sabemos que, tipicamente, as pessoas mais velhas votam mais em Portugal. As pessoas mais jovens votam bastante menos. Pessoas com níveis de instrução mais elevados tendem a votar mais em relação a pessoas menos instruídas. Em média, as pessoas mais velhas são menos instruídas do que as mais jovens, mas há diferenças dentro de cada escalão etário. Não há diferenças muito significativas entre homens e mulheres, pelo menos nesta fase.

Os valores oficiais apontam para níveis mais elevados de participação, sobretudo nas zonas urbanas, em comparação com rurais, ou seja, nos círculos eleitorais com mais deputados, embora a questão da abstenção técnica possa complicar um pouco.

Sabemos que há muitas pessoas em Portugal que, em comparação com outros países, não se identificam taxativamente com nenhum dos partidos presentes no "menu" que as pessoas têm à disposição para escolher. Há uma explicação clássica que diz que as pessoas menos envolvidas politicamente também têm menos predisposição a apoiar partidos políticos. Há uma relação clara entre a participação e o nível de interesse em relação à política e de satisfação em relação ao funcionamento das instituições.