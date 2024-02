⏱️ A campanha em 37 segundos. O sobe e desce das sondagens e a bifana que, ao quinto dia, não descia

3, 2, 1... 🚀

Aconteceu nas últimas horas de campanha:

⏩ Fast forward. Há sondagens em que o PS desce, e há sondagens em que sobe. Mas na Sondagem das Sondagens, o empate técnico acabou. "Não há cá viragem." Pedro Nuno Santos disse-o, enquanto trincava uma bifana. E tentou fazer as pazes com um grupo de reformadas, prometendo "corrigir o que não correu bem". Montenegro tentou o mesmo com imigrantes. "Gostamos de vocês cá." Mortágua não quis fazer pazes com ninguém, mas poupou Pedro Nuno Santos.

🤚🏻🥛 Pausa para respirar: “Serão os malucos a pôr ordem no manicómio?” A pergunta pessimista é de Carlos Carvalhas, sucessor de Cunhal no PCP. Quando passava despercebido numa nona fila na Casa do Alentejo, a jornalista Cristina Nascimento pediu-lhe a opinião sobre Raimundo. “Um bom camarada que conduzirá o partido ao melhor resultado possível”, respondeu, alternando para o modo otimisma de Leibniz.

🔥 Enquanto isso, nos bastidores:

"A primeira vez que eu votei, foi em mim. Não tenham medo de fazer o mesmo que eu, e votem em mim." Tino de Rans pode não ter o mediatismo de outros líderes, mas nas redes sociais a campanha soma e segue, desde o cartaz móvel (o próprio Tino pendurado numa estrutura metálica) às sondagens à boca das urnas (ao lado de... urnas funerárias).

⚠️Se lhe passou despercebido...

