"Crise ambiental não se compadece com promessas vagas, sem garantias e prazos no seu cumprimento"

Isso é compensado nos programas eleitorais?

Em todos os programas há capítulos sobre os principais problemas ambientais do país. Todos falam das questões do clima, menos um. Está-se mesmo a ver qual é o partido que cita uma vez o tema, apenas para relacioná-lo com as emissões, os transportes e a mobilidade. É um desses pequenos partidos, de quem prefiro nem falar para lhe dar menos existência, que nem refere as questões do clima e que é muito ‘pobrezinho’ em tudo o que diz respeito às questões ambientais. Pelo contrário, até apresenta propostas regressivas relativamente a essas questões.

Tirando esse partido, em todos os outros programas, há capítulos sobre os principais problemas e políticas ambientais do país. Mas em geral, com algumas exceções como sobretudo o LIVRE, mas também o Partido Socialista e outros como o PAN, os partidos não apresentam medidas concretas, com agenda e compromisso, para os objetivos que declaram.

Diria que se resumem a grandes princípios?

São ideias do que vão fazer nas áreas do clima e da transição energética. Todos estão a pensar continuar aquilo que tem sido a transição energética para as renováveis, com posições diferentes - se é hidrogénio ou não - mas todos falam desses temas. Na conservação da natureza, há muito pouco, praticamente nada. Quando se chega ao que é importante, que é assumir uma agenda com compromisso, então praticamente nada acontece.

Aprovámos uma Lei do Clima muito debatida por todos e aprovada na Assembleia da República, muito interessante, que aponta direções e claramente dirigida para a ação climática. Aí também há dois ou três partidos que falam disso. Os outros nem sequer referem esta lei.

Há uma discussão sobre a água, que é um assunto interessante. Há partidos que avançam uma proposta de transvases, assunto que está de novo a voltar ao debate muitos anos depois de ter sido muito mais discutido. A gestão de água está a regressar ao debate pelo efeito da alteração climática sentida por comunidades e também, de certa maneira, é uma agenda ‘arrastada’ pela agricultura. Como vê a introdução do tema da água nos programas eleitorais?

É um pouco variada, conforme os programas, mas evidentemente os transvases aparecem nos partidos mais à direita. Também aparece alguma coisa no programa do Partido Socialista relativamente a transvases, mas com mais cautelas.

São altamente polémicos, porque implicam desde logo que as regiões do Norte estejam de acordo relativamente a transvases para o Sul. As questões da água e da escassez hídrica que já estamos a viver - e que vamos viver cada vez mais - têm de ser muito mais detalhadas nos programas eleitorais.