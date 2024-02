Os candidatos vistos de fora, da Arábia ao Reino Unido. “Não aquecem nem arrefecem”

“Falta muito a todos os partidos. Não aquecem, nem arrefecem”

Do outro lado do mundo, na Austrália, está há quatro anos Rita Palhavã, 29 anos, que trabalha na área dos eventos. É de Reguengos de Monsaraz, mais próximo de Espanha do que da capital de distrito Évora.

“Sou do campo. Os partidos políticos não fazem ideia do que se passa no campo, é um mundo esquecido”, começa por dizer Rita, quando questionada sobre como tem estado a acompanhar a realidade portuguesa e o debate político.

Rita está em Perth, a quatro mil quilómetros de Sidney, razão pela qual não vai votar. “É muito longe.” Acompanha o que se passa por cá, mas com alguma desilusão na voz.

“Acho que a todos os partidos lhes falta muito. Olho para as discussões dos partidos e uma pessoa, às tantas, perde o interesse, não há alguém que eu diga ‘aqui está uma luz ao fundo do túnel’. Acho que é transversal, não tem a ver com direito à esquerda. Os partidos, no geral, não aquecem, nem arrefecem”, diz Rita Palhavã, num exercício de análise política.

É com este espírito de descontentamento que Rita assegura que, para já, voltar a Portugal está fora de questão. “A Austrália tem um problema, é muito longe. Estamos a pensar voltar para a Europa, mas não para Portugal”, diz.

O fator financeiro, mais uma vez, é determinante. “Os salários não têm nada a ver. Na Austrália, um empregado de mesa consegue fazer uma vida normal e despreocupada”, exemplifica.

“Não sei que progresso o país [Portugal] pode ter, mas sei que está muito difícil. Tenho muitos amigos que estão a pensar sair”, assegura.