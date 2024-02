Campanha eleitoral. Quanto prevê gastar cada partido?

Veja também:

O PS apresenta o maior orçamento para a campanha eleitoral mas, juntas, a coligação PSD-CDS no continente e nas ilhas ultrapassa as despesas previstas pelos socialistas. Ao todo, para as eleições legislativas de 10 de março, os partidos preveem gastar mais de 8,3 milhões de euros na campanha eleitoral que começou este domingo.

Os números constam dos orçamentos de campanha que foram divulgados pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) na passada semana. PS e AD têm mais de metade da despesa conjunta, com ambos a apresentarem orçamentos acima dos 2,5 milhões de euros.

Os socialistas preveem gastar 2,55 milhões de euros, quase o equivalente ao que tinham apresentado no orçamento para as legislativas de 2022 (dois milhões e 450 mil euros). O partido de Pedro Nuno Santos estima arrecadar uma receita igual, toda ela através da subvenção estatal, não estimando donativos ou contribuições vindas do próprio PS.