A Pobreza em debate. Há 2 milhões de pobres em Portugal, 150 mil estão nas ilhas

Em 2022, eram 20,1%. Nas regiões autónomas chegam aos 30%, e no Algarve, aos 25,7%. Do outro lado, a Área Metropolitana de Lisboa tem a taxa mais baixa, menos de metade do que as ilhas, com 14,5%.

Mas, apesar de o valor ser mais alto e do período dos dados também ser mais curto, a percentagem de cidadãos em risco de pobreza ou de exclusão social caiu ligeiramente, no total, desde 2018, quando era de 21,6%.

A queda é especialmente acentuada nos Açores. Há seis anos, havia 36,5% no arquipélago em situação de risco, mais 6,2% do que no final de 2022. Já na região Centro, 2022 terminou com menos 4,1% de pessoas em risco de pobreza do que em 2018. Apenas no Norte se registou um leve aumento, de 0,9%.

Em todos os territórios, o período da pandemia traduziu-se num aumento na taxa de pessoas pobres.

Um limiar da pobreza à frente da inflação, mas atrás do salário mínimo

O próprio limitar da pobreza tem aumentado desde 2003. Nesse ano, era de 4.149 euros. Em 2021, crescia para 6.608. Este montante é calculado pelo INE utilizando o número de adultos de uma família e o seu rendimento líquido, através de uma tabela de equivalências da OCDE.

Este valor é anual e, em 2021, significava que uma pessoa nesta condição receberia cerca de 550 euros por mês para ser abrangida pela definição de pobreza. Que remuneração precisaria uma pessoa de receber para se estar nesta situação?

Nesse ano, o salário mínimo era de 665 euros. Ou seja, para ser considerado dentro do limiar da pobreza, um cidadão teria de receber menos 115 do que a remuneração mínima nacional.

Em 2003, o salário mínimo era de 356 euros. Apesar de o valor ser bastante mais baixo, estava mais próximo do equivalente mensal do limiar do risco da pobreza: 345,75 euros por mês. Neste ano, as pessoas que recebessem perto do ordenado mínimo estariam no limiar da pobreza.

Mas este limiar acompanhou a inflação? Sim. Aliás, entre 2003 e 2022, o limiar da pobreza esteve acima dos cálculos ajustados à inflação.