Rui Rocha elogia governante do PS. "Esta ministra da Agricultura tem trabalhado muito bem"

Com mais de seiscentos anos de existência a Quinta da Atela em Alpiarça, no distrito de Santarém foi o ponto de encontro, este sábado, para os liberais no último dia antes de arrancar a campanha oficial. O cabeça de lista pelo distrito, João Seilá um jovem ligado a uma PME do sector da construção e também conhecido por participação nos Ídolos, foi dos primeiros a chegar à quinta.



"Só estou a assistir, viva a liberdade de expressão (...)", Rui Rocha.

À porta já lá estava um trator com um atrelado que iria levar toda a comitiva da Iniciativa Liberal a conhecer as vinhas, apesar de não ser certo se seria possível devido à chuva. A andar de um lado para o outro, João Seilá esperou por Rui Rocha à entrada. Choveu, parou de chover e voltou a chover, até que por fim chegou Rui Rocha. Com uma hora de atraso.

Passado o momento atípico com António José, deixou de chover. Foi tempo de subir ao atrelado do trator e partir à descoberta da vinha. Na viagem, Rui Rocha foi perguntando se na quinta já utilizavam meios renováveis e defendeu que de facto é necessário encontrar e resolver soluções para as questões da falta de água. Aí lá surgiram as primeiras críticas ao PS. “A questão da água é fundamental para o futuro do país e o que aconteceu, peço desculpa, na governação socialista é que a questão da água foi completamente ignorada, houve muita propaganda”, disse.



Depois de 20 minutos de passeio, foi hora de descer e entrar numa das salas compostas por cubas de vinho em inox. Uma das funcionárias da quinta trouxe uma bandeja com copos com pé alto, António José tentou uma cuba, tentou outra e voltou à primeira onde o vinho era bom. Encheu vários copos e serviu Rui Rocha. Antes da partida, o presidente da Iniciativa Liberal e o homem que se diz socialista para sempre brindaram à agricultura. Rui Rocha não quer roubar eleitorado da agricultura



A ida de Rui Rocha a Santarém acaba por ser curiosa, uma vez que é um distrito onde dificilmente a Iniciativa Liberal consiga um deputado eleito. O cabeça de lista João Seilá é conhecido nas redes sociais e ganhou destaque a criticar algumas das decisões políticas e o estado do país, mas a verdade é que em Almeirim, por exemplo, poucos o conhecem. Foi pelo menos o que pareceu evidente da arruada junto à praça de touros. A Renascença, falou com três comerciantes, um de uma loja junto à praça, outro dono de uma loja no edifício da praça e uma vendedora de fruta numa banca junto ao parque de estacionamento. João Paulo Monsanto, da loja no edifício da praça, acredita que Rui Rocha não tem a “capacidade para mudar, porque o poder varia sempre entre os dois maiores partidos”, já Vitória Marques, vendedora de fruta não o conhecia. O outro comerciante, Carlos Cardoso lamentou que atualmente já não haja tanto poder de compra como há anos.