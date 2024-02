Os homens que querem ganhar o país depois de perderem nas terras onde nasceram

Ainda assim, ficaram bem guardadas as memórias das borgas académicas em que o então jovem Luís dava aso à faceta de cantor. “Era ele que muitas vezes puxava pelo resto da malta”, lembra. O gosto de Luís Montenegro por cantar ficou, anos mais tarde, eternizado num dueto televisivo com Tony Carreira do icónico “Sonhos de menino”. Mas não era também invulgar, segundo dizem outros amigos, ouvi-lo em karaokes a cantar “O Homem do Leme” dos Xutos e Pontapés.

“O Sunday Bloody Sunday era um hino para ele, mesmo que não gostássemos tínhamos de levar com aquilo. E outro grupo, que até foi o Pedro Nuno que nos deu a conhecer, foram os Sublime", Rodolfo Andrade, presidente da Junta de Freguesia de S. João da Madeira e amigo de Pedro Nuno Santos.

Já o fascínio pelo direito, diz Paulo, tinha origens no pai de Luís ter exercido também a profissão. As afinidades pessoais, mas também políticas, entre os dois levaram-nos a abrir um pequeno escritório na rua Júlio Dinis, no Porto, que terminou num espaço moderno e citadino em pleno Mercado do Bom Sucesso. A sociedade manteve-se até há bem pouco tempo. Paulo revela como algumas das caraterísticas de Montenegro como advogado se podem também ver na política.

“Tem uma capacidade imensa de defender os interesses dos clientes. Quando ele decide abraçar um processo, defende intransigentemente os interesses do cliente”, define.

Paulo lembra que a fase de julgamento requer a preparação das peças processuais, e aí “é preciso ter um domínio da língua” e “ser um pouco também demagogo”.

Para o ex-colega de escritório a política e o direito reforçam qualidades do líder do PSD. “Pela atividade política, o Luís acaba por ser também um advogado aguerrido”. E pega nas bem conhecidas capacidades futebolísticas do líder social-democrata para fazer uma comparação. “Ele não dava uma bola como perdida e também não gostava de perder nos processos judiciais”, garante, explicando que não raramente o via a perder muitas horas a preparar uma intervenção em tribunal, ou um discurso parlamentar.