Como se explica a elevada abstenção? Em Fiães, “não há casa que não tenha emigrantes”

O cenário repete-se nas restantes 12 freguesias do concelho do Alto Minho, fazendo de Melgaço o recordista da abstenção em Portugal continental.

O autarca Manoel Batista fala de “abstenção técnica brutal” que dura há décadas. Tudo às custas de emigração .

“Quando abrimos as urnas, temos logo um nível de abstenção que ronda os 50%. Mas, se tivermos em consideração a nossa população, o nosso índice de abstenção será baixíssimo. É muito alto, porque conta com a população residente fora do país e que não vota cá”, explica o também, presidente da comunidade intermunicipal do Alto Minho que faz as contas à Renascença.

“Temos uma população próxima dos 8000 habitantes, o que equivale a cerca de 6 mil eleitores, e temos um caderno eleitoral com 10 a 11 mil inscritos.”

Nas últimas legislativas, Melgaço registou uma abstenção na ordem dos 63%, a mais alta em todo o território continental. Mais elevada só mesmo no arquipélago dos Açores.