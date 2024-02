Do "salário europeu" à "guerra civil na Ucrânia". Foi assim o debate dos partidos sem assento parlamentar

Volt - Inês Bravo Figueiredo

O Volt apresenta um programa eleitoral com oito áreas-chave, para responder à "pouca ambição" do PS e do PSD.

"Temos um plano concreto para resolver problemas do país e termos salários europeus em dez anos", afirmou Inês Bravo Figueiredo, que defende também mais flexibilidade na contratação e nos despedimentos.

O Volt quer aproveitar os fundos europeus "para transformar o perfil da economia e apostar em industrias de futuro", que vão impulsionar Portugal para outro patamar em matéria de empregos e de salários.



Para atacar a crise na habitação, a candidata do Volt defende o reforço do parque habitacional público, "com rendas acessíveis", a utilização de edifícios devolutos do Estado e cooperativas público-privadas.



Na Educação, Inês Bravo Figueiredo inspira-se no exemplo de sucesso da Finlândia e quer valorizar a carreira dos professores e um horário escolar mais reduzido.

Ergue-te! - José Pinto Coelho

"Há muitos portugueses que pensam como nós, mas não votam em nós". Foi assim que José Pinto Coelho iniciou a sua participação no debate dos partidos sem assento parlamentar.

O líder do Ergue-te considera que 25 de Abril foi uma "traição" à pátria e "não há nada para celebrar, só a lamentar" nos 50 anos da Revolução dos Cravos que acabou com a ditadura em Portugal.

José Pinto Coelho defende medidas como: revogação da lei do aborto, eutanásia e casamento de pessoas do mesmo sexo; abolição do direito à greve que considera "uma profunda injustiça com a nação e com as populações"; mudar a lei da nacionalidade, fechar as fronteiras e "nem mais um imigrante"; e que os jovens médicos que deixem o SNS "devolvam o que foi investido neles".

Nós, Cidadãos! - Joaquim Rocha Afonso

O candidato do Nós, Cidadãos arrancou o debate com ironia: "Sou preguiçoso como qualquer português com quatro dedos de testa. Eu estava para estar aqui hoje, este governo tinha maioria absoluta e deveria governar durante quatro anos. António Costa devia ter-se demitido, não devia era ter-se portado mal como a pandilha que o acompanha".

Joaquim Rocha Afonso defende que os médicos trabalhem em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde ou então saiam para o privado e quer acabar com a "promiscuidade" que garante empregos para os "boys do PS e do PSD" nas estruturas do Estado.

O Nós, Cidadãos critica o rumo económico, com desvalorização dos setores primário e secundário, que levou "Portugal a um beco sem saída" e à emigração de milhares de jovens, que uma vez no estrangeiro "deixam de ter voto na matéria", porque "o voto emigrante vale um décimo do voto nacional".

Em matéria de reforma do sistema política, defende o voto eletrónico para combater a abstenção eleitoral e "a abertura do Parlamento a a movimentos da sociedade civil que não sejam partidos políticos". Joaquim Rocha Afonso anuncia a preparação de uma ação junto do Tribunal Constitucional por causa dos problemas com o voto emigrante.

Partido Trabalhista Português (PTP) - José Manuel Coelho

O candidato do PTP, que ficou conhecido por ações de protesto insólitas quando era deputado no parlamento regional da Madeira, garante que "aquilo eram sátiras, com um certo exagero, mas era para chamar a atenção para a situação antidemocrática" na ilha.

José Manuel Coelho disse que na Madeira "caiu o ditador, mas o sucessor caiu na corrupção", numa referência à operação judicial que envolve Miguel Albuquerque e Pedro Calado, presidente do governo regional da Madeira e ex-autarca do Funchal, respetivamente.

O representante do PTP considera que o 25 de Abril não chegou à Justiça, que o setor é uma "força reacionária" e "não presta contas à democracia". "O aparelho de justiça muitas vezes persegue quem denuncia os corruptos", critica.

José Manuel Coelho defende o fim do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e que o direito à habitação seja gratuito. Sugere que o Estado financie medidas sociais com parte dos lucros da banca.

Nova Direita - Ossanda Liber

Uma estreante em eleições legislativas, Ossanda Liber diz que "existe fosso ideológico" entre PSD e Chega e a Nova Direita está no meio, entre os dois partidos.

Defende uma "frente de direita" como melhor solução para governar o país e quer ser o partido que cria pontes para "viabilizar um governo de direita e dar-lhe estabilidade".

A Nova Direita quer reduzir o IRS e o IRC, aposta pública na construção de habitação, financiamento estatal das escolas públicas e privadas, licença de maternidade de 24 meses, universalizar ADSE, aumentar orçamento da Defesa para 2,5% do PIB, entre outras. Quanto custam as medidas? "As reformas pagam-se com a dinamização da economia e diversificação da economia", garante. "Vai ser preciso fazer sacrifícios. Os ganhos que pretendemos obter daqui são imensuráveis", sublinha.

Ossanda Liber quer diminuir o número de funcionários públicos, acabar com a intromissão dos partidos de esquerda na escola, alunos com uniformes no ensino primário por causa da "discriminação social" e medidas de apoio à natalidade.

A candidata também alerta para uma "visão romântica da imigração" e defende controlo mais apertado na entrada de estrangeiros em Portugal, baseado na necessidade do país, na "proximidade cultural" e nas competências dos imigrantes.