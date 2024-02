Mais investimento em Defesa? António Vitorino pede que partidos "clarifiquem posições"

Veja também:

Os partidos políticos na corrida às eleições legislativas de 10 de março devem clarificar as suas posições sobre a situação internacional e o papel da Defesa nos próximos anos, afirma o ex-ministro da Defesa António Vitorino, em entrevista à Renascença.



Num tempo de “grande turbulência”, com a guerra na Ucrânia e na Faixa de Gaza, as ameaças de Donald Trump aos aliados da NATO são mais um fator de instabilidade. António Vitorino diz que a NATO “não tem que precisar de um plano B” e os “europeus devem assumir, em diálogo com as opiniões públicas, a responsabilidade de aumentar os investimentos na defesa, porque esse é o interesse da segurança e da paz coletiva”.

A situação internacional está a passar ao lado da campanha para as eleições legislativas?

Eu diria que não se fala da situação internacional na qual tem um papel cada vez de maior destaque às questões da defesa e da segurança, na medida em que vivemos um período de grande turbulência, não só pelo conflito no Médio Oriente mas sobretudo pela invasão russa da Ucrânia.

É natural que as pessoas estejam muito preocupadas com o seu dia-a-dia e o debate ande à volta disso, mas é imprescindível que os partidos políticos clarifiquem as suas posições sobre a cena internacional e também sobre as prioridades que a Defesa vai ter que ter nos próximos anos.