Em duas dezenas de debates ouviu-se "duas vezes a palavra pobreza"

A propósito das legislativas, a Renascença fez esta e uma série de entrevistas temáticas:

Reconhecer que a pobreza não se combate só com dinheiro e com apoios sociais é uma das premissas de Carlos Figueira. Em 2023, durante a JMJ Lisboa, participou no encontro que o Papa Francisco manteve com jovens na Universidade Católica e recorda muitos dos seus pensamentos sobre a pobreza.

Desde logo, o também professor assistente na Nova School of Business and Economics acredita que é preciso um programa que vise combater as causas estruturais da pobreza, já que na situação atual, basta uma crise para um número de pessoas que passa dificuldades entre no limiar de pobreza.

A educação, acredita, é uma das formas de erradicar a pobreza. Além disso, defende que não precisamos de crescimento económico só por si, já que sozinho não leva a lado nenhum.

Começo por lhe perguntar se a “economia de Francisco” é um modelo económico, ou uma filosofia de vida?

Não é um modelo económico, não é um manual com respostas, com novos modelos de organização do sistema económico ou com uma nova teoria económica. É sim um processo que começou com uma carta escrita para o Papa Francisco, em maio de 2019, onde no fundo desafiava os jovens economistas, empreendedores, agentes de mudança, a pensarem uma economia diferente, mais inclusiva, humana, sustentável, que coloca a pessoa humana no centro e, portanto, digamos que é aqui um caminho sinodal que os jovens estão a percorrer.

Nesse processo os jovens também são guiados ou são orientados aqui também por “seniores”; portanto economistas, empresários também experientes que nos vão ajudando a desbravar caminho. Ou seja, é um processo em que nós não temos um caminho pré-definido à partida.

Nós preocupamo-nos sobretudo em fazer perguntas, as principais perguntas, boas perguntas, e através do diálogo, do processo de escuta e de um trabalho conjunto, chegarmos então a essas respostas económicas para os problemas de hoje.

E tendo sempre por base, no fundo, a doutrina social da igreja?

Exatamente, exatamente, isso é um aspeto fundamental.

A economia de Francisco tem por base a doutrina social da igreja, o seu pensamento e também vai beber muito aquilo que tem sido as encíclicas e todos os documentos produzidos não só pelo Papa Francisco, mas pela igreja ao longo da sua história.

De que forma a economia de Francisco, aplicada ao nosso país, ajudaria a minimizar, por exemplo, bolsas de pobreza?

A economia de Francisco tem uma preocupação enorme a nível da promoção do desenvolvimento humano integral. Visa conseguir ou promover o bem comum. Possibilitar bem o desenvolvimento de todas as pessoas e como sabemos na doutrina social da igreja também o bem da pessoa toda. Portanto, visa aqui tornar o bem algo partilhado e visa não deixar ninguém para trás.

Desse ponto de vista, acho que a economia de Francisco tem muito a acrescentar, porque vem trazer também ou promover esta visão integral da realidade, porque de facto quando pensamos na pobreza, a pobreza é uma realidade multidimensional, que tem que considerar diversos aspetos.

E também, como o Papa Francisco tem dito muitas vezes, não se pode, por exemplo, pensar em resolver o problema ambiental deixando para trás aquele que poderá ser o impacto de determinadas medidas nos pobres ou nos mais desfavorecidos. É importante ter aqui uma visão integral da realidade e procurar não só não deixar ninguém para trás, mas também promover o desenvolvimento do homem todo, da pessoa no seu todo.

Acho que é por aí que a economia de Francisco pode trazer uma nova visão, e que pode ajudar aqui a resolver ou a pensar o tema da pobreza, que efetivamente é um problema que, em Portugal, continua a ser estrutural e que não tem tido, lá está, um programa de combate.