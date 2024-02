Se perder eleições Pedro Nuno Santos não apoiará moção de rejeição a Governo AD, Luís Montenegro mantém "tabu"

Veja também:

Se perder as eleições o PS vai viabilizar um eventual governo da Aliança Democrática (AD), liderado pelo PSD, afirmou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no debate com o líder social-democrata, Luís Montenegro.

"O PS, se não ganhar, não apresentará uma moção de rejeição nem viabilizará uma moção de rejeição se houver uma vitória da AD, que nós esperamos que nunca aconteça", declarou Pedro Nunos Santos, no frente a frente na RTP, SIC e CNN Portugal, que decorreu no Teatro Capitólio, em Lisboa.

Na sua intervenção inicial, o líder do PSD disse que se ganhar as eleições sem maioria absoluta vai negociar o Orçamento com os partidos do "arco parlamentar", nomeadamente com o PS, mas não abre o jogo sobre cenários após as eleições legislativas de 10 de março.

Luís Montenegro não esclarece se viabilizará um Governo socialista que vença as legislativas sem maioria absoluta e acredita que a AD poderá alcançar essa maioria absoluta, em conjunto com a Iniciativa Liberal (IL).

Pedro Nuno Santos considera que o "tabu mantém-se" no PSD em relação ao dia a seguir às eleições e refere que, sobre aprovação de orçamentos, não é uma questão para a campanha eleitoral.

"O pior serviço que poderíamos prestar à nossa democracia era fazermos aqui um negócio sobre um documento que não é conhecido. Era um péssimo serviço à democracia, havia alguém a abrir uma garrafa de champagne em casa se nós fechássemos aqui um acordo para Orçamentos que não conhecemos, nem me parece que o líder do PSD está em condições de assegurar a aprovação de um Orçamento do Estado do PS", declarou o antigo ministro.

Protesto de Polícias no Capitólio. PS "não vai negociar sob coação"

A primeira pergunta do debate eleitoral foi sobre os protestos dos polícias, que cercaram esta segunda-feira o Teatro do Capitólio.

O presidente do PSD disse concordar com as reivindicações das forças de segurança "em relação a uma injustiça criada" pelo Governo de António Costa. Se ganhar as eleições legislativas, Luís Montenegro promete iniciar de imediato negociações com os representantes da PSP e da GNR, que exigem um subsídio idêntico ao da Polícia Judiciária.

O secretário-geral do Partido Socialista considera importante chegar a um acordo com as forças de segurança, mas "não vai negociar sob coação".

"As forças de segurança são muito importantes para assegurar a segurança coletiva, o Estado de direito democrático só funciona com forças de segurança a proteger a nossa população, mas a respeitar o Estado de direito", começou por referir Pedro Nuno Santos.

"Queria deixar um lamento: havia uma manifestação marcada para o Terreiro do Paço que foi deslocada para aqui, o garante da legalidade democrática são as forças de segurança e é muito importante que respeitemos o direito à manifestação, mas também o direito ao debate político democrático fundamental para as eleições. A garantia da ordem é fundamental garantir-se. Não se negoceia sob coação, disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre com respeito pela ordem e pela segurança do povo português", sublinhou o líder do PS.

A "trapalhada" do novo aeroporto

A construção de um novo aeroporto na região de Lisboa foi outro dos temas a marcar o debate desta segunda-feira.

O secretário-geral do PSD defende uma solução de consenso e diz que salvou "o PS, o Dr. Pedro Nuno Santos e o Governo de uma trapalhada e de um imbróglio em que se envolveram nesse campo".

"Quando assumi a liderança do PSD, o ministro das Infraestruturas [Pedro Nuno Santos] decidiu tomar uma posição contrária e à revelia do primeiro-ministro sobre o aeroporto. Pedro Nuno Santos terá agora ocasião de justificar essa posição e de explicar aos portugueses porque não respeitou o funcionamento do Governo e não partilhou com o primeiro-ministro."

"A decisão de Pedro Nuno Santos foi construir o aeroporto de Alcochete, o aeroporto do Montijo e manter o Aeroporto Humberto Delgado" à revelia do seu próprio Governo, frisou Luís Montenegro.

Na réplica, o líder do PS acusa o adversário de, após as conclusões da Comissão Técnica Independente sobre a localização do novo aeroporto, a primeira coisa que disse ao país foi que ia criar um grupo de trabalho no PSD.

"Queremos decidir e queremos tentar assegurar consenso com o PSD, mas não vamos ficar à espera que o PSD se junte. Se não existir consenso, vamos decidir e vamos avançar", garantiu Pedro Nuno Santos.

Sobre a sua atuação no Governo no dossier do novo aeroporto, o atual líder socialista respondeu que Luís Montenegro não tem experiência de Governo.

“Já toda a gente sabia que vinha com essa. Nunca teve experiência governativa, não sabe a dificuldade que é decidir e governar, em Portugal é muito difícil tomar decisões, eu gosto de decidir e quero que o país avance, não gosto de arrastar os pés. Estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto e eu quero decidir não quer esperar mais", declarou.

Economia. Entre a "falta de ambição" e a "aventura fiscal"

Em relação às propostas para fazer crescer a economia do país, o líder do PSD acusou Pedro Nuno Santos de "falta de ambição" e compromete-se com uma subida do PIB até aos 3,4%, em 2028. O PS alerta para "aventura fiscal" do programa eleitoral social-democrata.

"É uma ambição legítima, possível e exequível com toda a capacidade que temos na nossa economia e com a capacidade de atrair novos investimentos. O PS baixou os braços, prevê um crescimento nos próximos anos entre 1,6% e 2%. Não confia sequer naquilo que andou a fazer nos últimos oito anos. Falta ambição ao PS", declarou.



Pedro Nuno Santos defende que "o PS apresenta um programa económico para dar resposta a problemas estruturais da economia portuguesa" e uma "estratégia" para a transformação do perfil da economia portuguesa.

"Só vamos ter melhores salários, reter os jovens em Portugal, financiar o Estado Social se tivermos uma economia mais forte, sofisticada. Isso exige uma estratégia que o PSD não tem", argumenta o líder socialista, que defende investimento nos setores certos e com critério.

Pedro Nuno Santos critica o que apelida de "choque fiscal" do PSD. "Só vai provocar um rombo na receita fiscal sem impacto na produtividade". O líder do PSD rejeita a crítica de falta de ambição: "Prevemos um crescimento da produtividade maior do que a AD".

