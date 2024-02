Pedro Nuno Santos não viabilizará moção de rejeição se AD vencer eleições

Se perder as eleições o PS não vai viabilizar uma moção de rejeição a um eventual governo AD, liderado pelo PSD, afirmou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, no debate com o líder social-democrata, Luís Montenegro.

"O PS, se não ganhar, não apresentará moção de rejeição nem viabilizará uma moção de rejeição se houver vitória da AD", declarou Pedro Nunos Santos, no frente a frente na RTP, SIC e CNN Portugal.

Na sua intervenção inicial, o líder do PSD disse que se ganhar as eleições sem maioria absoluta vai negociar o Orçamento com os partidos do arco parlamentar, nomeadamente com o PS, mas não abre o jogo sobre cenários após as eleições legislativas de 10 de março.

Pedro Nuno Santos considera que o "tabu mantém-se" no PSD em relação ao dia a seguir às eleições.

