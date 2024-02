O que dizem (e não dizem) os programas. Qual o destino da TAP?

Veja também:

Foi José Sócrates quem, em 2011, assinou o compromisso com a troika (BCE, Comissão Europeia e FMI) que implicava privatizar a TAP. Apenas no Governo seguinte, de Pedro Passos Coelho, a TAP seria privatizada: o consórcio Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, passaria a controlar a empresa em 2015.

Já com António Costa no poder, e com a geringonça a dar-lhe apoio, foi retomada a ideia de que o Estado deveria ser o acionista maioritário.o consórcio Atlantic Gateway fica com 45% (tinha 61%), o Estado com 50% e os restantes 5% de ações pertencem aos trabalhadores.

A reviravolta seguinte acontece depois da pandemia, quando o setor vive problemas económicos. Em 2020, Costa avança com a nacionalização da TAP, por falta de acordo com os privados sobre o empréstimo necessário para a companhia. Pedro Nuno Santos, então ministro das Infraestruturas, dizia a 30 de junho no Parlamento: "Se os privados não aceitarem as nossas condições nós temos de intervir com uma nacionalização."

Três anos depois da nacionalização, o governo maioritário de Costa dá início à reprivatização da TAP. Costa admite, em setembro de 2023, "vender parte ou a totalidade do capital", mas a queda do Governo obriga a abandonar a ideia. O que se sabia? O Governo impunha como condição de venda a salvaguarda dos interesses estratégicos da TAP para o país. Os primeiros interessados foram a Lufthansa, a Air France – KLM e o grupo IAG, dono da British Airways e Iberia.