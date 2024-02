O que dizem (e não dizem) os programas. Qual o caminho da eutanásia?

Veja também:

Em 2021 foi aprovada a primeira lei da eutanásia. Após várias versões do diploma, entre dois chumbos do Tribunal Constitucional e dois vetos do Presidente da República, foi aprovado a 25 de maio de 2023 o atual texto que, porém, ainda não entrou em vigor por falta de regulamentação.



O prazo de 90 dias para a regulamentação já foi ultrapassado. Em outubro, o Ministério da Saúde justificou à Renascença que estava "a preparar a regulamentação em causa, estando a ser avaliadas nesta fase a metodologia de trabalho e as soluções jurídicas a adotar".