Indecisos. Quem são, como votam e o que dizem as sondagens sobre eles?

Esse fenómeno, a que chamamos “voto útil” ou “voto estratégico”, é outro aspeto que escapa às sondagens. Em entrevista à Renascença, a principal investigadora do estudo pós-eleitoral, Marina Costa Lobo, também prevê uma “elevada” tomada de decisão apenas a 10 de março.

“Os líderes são novos e vai haver a necessidade de se recolher informação sobre eles. Isso vai ser feito até ao dia da eleição. Pode haver acontecimentos políticos até ao dia da eleição que façam mudar o sentido de voto de eleitorado que não tem grande lealdade ou identificação partidária.”

António Salvador, diretor da empresa de sondagens Intercampus, acredita no contrário, justificando que o número de eleitores indecisos aumentou porque as legislativas de 2022 aconteceram sob “circunstâncias especiais que dificilmente se voltarão a repetir”, dado o “grande receio de ausência de governabilidade do país”.

Mas o que dizem as sondagens sobre os indecisos?

Habitualmente esquecidos na hora de divulgação dos inquéritos de opinião, mas com um papel importante nos resultados das últimas legislativas, os indecisos são um dos aspetos que tornam as sondagens num método imperfeito de previsão eleitoral.

“As pessoas olham para as sondagens como uma pequena bola de cristal que nos vai ajudar a antecipar o que vai acontecer”, afirma Pedro Magalhães, do ISCTE, que defende que “só por acaso” é que sondagens podem coincidir com o resultado de umas eleições, com as pessoas indecisas a “distribuírem-se exatamente como os outros”.

Isto porque, numa tentativa de simplificar a representação das intenções de voto ou dar voz a quem ainda não sabe em quem votar, as casas de sondagens transformam os indecisos em eleitores já decididos.

“Muitas vezes, para compreenderem e até para poderem comparar sondagens umas com as outras, [as pessoas] querem resultados que sejam parecidos com o resultado de uma eleição”, aponta o investigador.

Este foi um dos problemas que levou ao desvio entre as sondagens e os resultados no dia das legislativas de 2022: dos 13 estudos publicados no mês antes do ato eleitoral, apenas dois mostravam uma percentagem de indecisos abaixo dos 10%.

Ambos foram realizados pela mesma casa de sondagens, a Aximage, mas com resultados bem diferentes: o primeiro dava o PS à frente com quase 10 pontos de vantagem e foi o resultado mais aproximado das eleições sem recorrer à distribuição de indecisos; o segundo, realizado 10 dias depois, dava o PSD à frente dos socialistas.