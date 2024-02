Mulheres ficam à esquerda dos homens nas intenções de voto, mas nas eleições “o gender gap não é muito significativo”

As mulheres votam à esquerda, os homens à direita. Será que os estudos internacionais colam com a realidade portuguesa? Se, nas últimas eleições, tudo apontava nesse sentido, dados mais recentes mostram que é preciso ter cuidado antes de tirar conclusões definitivas, como explicam as especialistas ouvidas pela Renascença. De facto, em 2022, as portuguesas votaram mais à esquerda - seguindo os passos que as mulheres têm dado na Europa e no mundo -, se olharmos para os resultados da sondagem à boca das urnas feita, nesse ano, pela Pitagórica. Mas, apesar do que esses números sugerem, Portugal pode ainda não ter chegado ao “modern gender voting gap” - que, em português, se traduz no termo menos sonante “diferença de género no voto”.

O conceito é simples: as mulheres tornaram-se eleitoras mais progressistas do que os homens, e eles têm inclinações de voto mais conservadoras. Marina Costa Lobo, cientista política e investigadora principal do estudo pós-eleitoral de 2022, diz que há dados recentes em Portugal que revelam “muito poucas diferenças entre homens e mulheres na participação e até no comportamento de voto”.

Portanto, é preciso cautela. Para já, “o gender gap não é muito significativo em Portugal", argumenta a politóloga.

Então, o que aconteceu, desde as últimas legislativas, com a intenção de voto das portuguesas? O que dizem as sondagens? Podemos esperar que as mulheres votem mais à esquerda ou mais à direta a 10 de março?

Fazendo as contas às sondagens publicadas em 2023, as mulheres têm intenções de voto sempre mais à esquerda do que os homens. Este padrão permanece mesmo no início de dezembro, altura em que a preferência feminina pela esquerda caiu para o mínimo do ano, cerca de 41%.

Nos partidos mais progressistas, somam-se as intenções de voto no PS, PAN, Livre, CDU e BE - ressalva-se que o PAN foi incluído no espectro político da esquerda, depois de Inês Sousa Real ter declarado ao Público, no final de janeiro de 2024, que o PAN “acaba por recair” no espaço do “centro-esquerda”.

Estes resultados das sondagens de 2023 espelham as conclusões que o investigador Pedro Magalhães tirou das sondagens à boca de urna de 2022, quando “PS, BE e PAN tiveram um apoio desproporcionalmente mais alto entre as mulheres que votaram”.

Paula Espírito Santo, professora e investigadora em Sociologia Política, considera que, muitas vezes é “mais pelas lideranças, menos pela componente da ideologia” que um votante decide. Quando uma mulher lidera um partido, há a questão da representação: “As mulheres poderão tendencialmente atrair mais eleitoras”, acrescenta.

Mas a intenção de voto feminino nos partidos de esquerda não cresceu ao longo do ano passado, já que a inclinação das mulheres nos partidos mais progressistas caiu oito pontos percentuais entre janeiro e dezembro de 2023. A professora acautela que é necessário cuidado ao olhar para as sondagens dos partidos pequenos, uma vez que a amostra pode ser reduzida em certos círculos eleitorais e insuficiente para tirar ilações.