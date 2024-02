Luís António Santos. Debates televisivos com "audiências robustas" podem marcar a campanha eleitoral

Serão três dezenas de debates televisivos entre os principais líderes partidários que podem ser um factor importante para a decisão de voto.

Em entrevista à Renascença, Luís António Santos, professor de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, antecipa um forte impacto dos debates na campanha eleitoral.

Apesar de tudo o que se diz e escreve sobre a crescente relevância das redes sociais, a televisão continua a ter um lugar muito significativo no contexto da vida dos portugueses. E por arrastamento, a existência de debates entre candidatos nestas eleições vai naturalmente ter assistências robustas.

Em anos anteriores, sobretudo nas últimas eleições, observámos um fenómeno muito interessante: os debates tiveram até mais audiências do que se estava à espera. Vamos esperar este ano pelo menos pelos primeiros debates muito relevantes para perceber se isso é uma tendência a manter ou se teve a ver com outro tipo de fatores, nomeadamente o facto de naquela altura ainda se viverem algumas restrições por via da pandemia.

Em todo o caso, o debate mais relevante de 2022 conseguiu agregar 3,5 milhões de espetadores . Isto é muito significativo do ponto de vista do esclarecimento dos eleitores, mas também enquanto factor que pode potencialmente marcar o resto da campanha. Penso que este ano vai acontecer uma coisa muito semelhante.

Os partidos já incorporaram a relevância dos debates na sua estratégia mediática?

Isso acontece já há décadas. Há neste momento uma "sofisticação" da forma como os partidos preparam os seus candidatos e candidatas. E há também outra dinâmica paralela de presença nas redes sociais, muito ativada nestas circunstâncias antes, durante e depois do debate, seja de modo próprio por iniciativa dos partidos, ou reagindo a questionamentos, às vezes até a memes que os utilizadores comuns vão fazendo em muitas circunstâncias quase ao minuto. Há esta outra vertente dos debates.

Existe o que está a acontecer à frente dos nossos olhos nas televisões e podemos ter uma atitude passiva relativamente a isso. Mas hoje em dia há muitas outras opções e os partidos têm também que estar atentos a essa outra dimensão.