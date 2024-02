Reta final da campanha nos Açores: a "reunião secreta" e o fantasma do "Chega-D"

Onde há fumo há fogo? É a suspeição que o PS tenta lançar sobre o PSD nos Açores. Nas derradeiras horas da campanha para a Assembleia Legislativa Regional açoriana, os socialistas polarizam a campanha e ameaçam com o "papão" da extrema-direita.

O Chega aparece, na maioria das sondagens, com força suficiente para condicionar as soluções e tudo aponta para que o partido seja necessário para uma solução de direita. Tal como fez António Costa em 2022, o PS procura assustar os eleitores com a possibilidade do Chega alcançar o poder.

“Nos Açores, o PSD inaugurou uma nova aliança política: o Chega-D, aliança entre o PSD e o Chega”, vociferou Pedro Nuno Santos durante o comício em Vila Franca do Campo, perante centenas de militantes socialistas, esta quinta-feira à noite. A sua chegada foi atribulada, tendo sido recebido por dezenas de polícias em protesto.

“Aquilo que está em causa nestas eleições é se teremos o próximo governo regional com o Chega”, afirmou mais cedo Vasco Cordeiro, durante uma ação de campanha no Mercado de Santanta.

A tónica expõe a estratégia: afastar os eleitores que estejam a pensar em votar no PSD com o medo de que o Chega tenha de ser implicado. Culminou na maioria absoluta do PS m 2022, resta saber qual é o efeito que tem num arquipélago em que o Chega já integrou um acordo durante mais de três anos.