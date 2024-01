Quais são os compromissos dos candidatos? A exigência é maior no PS e PSD

Os candidatos do PSD renunciam ainda à representação profissional de interesses particulares, privados ou sociais junto de entidades públicas estando em exercício de funções. Assinam, inclusive, um compromisso de honra sobre estes pontos.

Sobre o voto no Parlamento, o regulamento indica que os membros das listas do PSD devem respeitar as regras do grupo parlamentar sobre o programa do Governo e alinhar no Orçamento do Estado, moções de censura ou confiança e nas iniciativas de referendo.

Noutros partidos também há regras

No caso do Chega, o partido está a elaborar um documento orientador ético que vai ser assinado por todos os candidatos. À Renascença, André Ventura diz que "o documento em matéria de compromissos e de transparência estará pronto em breve". De acordo com o líder do partido, há um "forte compromisso ético com os candidatos".



A Iniciativa Liberal garante que todos os candidatos cumprem os requisitos exigidos pela lei, isto é, dão a conhecer a atividade profissional assinando uma declaração de candidatura onde aceitam ser candidatos.

Internamente, o partido de Rui Rocha diz que foram estabelecidos critérios de competências técnicas, políticas e pessoais. Nos estatutos do partido está já previsto que a violação do sentido ético e da declaração de princípios, podendo levar o candidato eleito à responsabilidade disciplinar, com o risco de ser afastado.

Na CDU - coligação que integra o PCP e o PEV - o processo de escolha é feito com base numa apreciação coletiva. Numa resposta enviada à Renascença, o partido indica que esta apreciação tem como princípio assegurar a formação de listas com candidatos que tenham ligação e intervenção nos vários domínios da vida e que têm compromisso com critérios éticos para o exercício de cargos “designadamente não ser beneficiado ou prejudicado”, dizem.

Outro critério de que se certificam é de que os candidatos se identificam com o programa e o projeto do partido.

No Bloco de Esquerda, a direção do partido recolhe informação sobre o percurso profissional e a situação fiscal dos primeiros candidatos em cada círculo eleitoral. E avalia se os mesmos estão independentes do poder económico certificando-se de que os candidatos estão comprometidos com o programa eleitoral do partido.

Na resposta à Renascença, o Bloco de Esquerda diz que os candidatos “serão o rosto da luta pela transparência e contra a corrupção”.