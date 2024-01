Sondagem das Sondagens da Renascença dá empate técnico entre PS e AD

Seguem-se CDU, com 3,2% das intenções de voto, PAN, com 2,2%, e Livre, com 1,8%.

No modelo, disponível desde domingo numa página interativa da Renascença, atualizada diariamente, o ruído estatístico é minimizado de maneira a estimar o real valor da opinião pública, ao longo do tempo.

Luís Aguiar-Conraria. “Se a direita quiser juntar-se, tem maioria absoluta”

Os resultados da Sondagem das Sondagens mostram a grande queda do PS desde as últimas legislativas, altura em que o partido teve mais de 41% dos votos — uma descida de mais de 11 pontos percentuais —, explica Luís Aguiar-Conraria, presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e responsável pela metodologia do projeto da Sondagem das Sondagens, inspirado pelo projeto POPSTAR (Public Opinion and Sentiment Tracking, Analysis, and Research),

“Não sei se o resultado sabe a vitória, porque é uma queda muito grande do PS em relação às últimas eleições", afirma. Além disso, os resultados, mesmo que parecendo favorecer o PS, não permitem pôr de lado a ideia de que o partido "não está a ser penalizado pelo eleitorado”.

Para a Aliança Demcrática, também há outras leituras que podem ser feitas e o cenário pode virar: como os valores estimados estão dentro das margens de erro “não é como se a AD não tivesse hipótese de estar à frente”, sublinha Luís Aguiar-Conraria.

Além disso, e apesar de o PS liderar as intenções de voto, os partidos à esquerda têm menos intenção de voto estimada do que os partidos à direita. Somados, AD, Chega e Iniciativa Liberal registam 49%, enquanto PS, Bloco de Esquerda, CDU, Livre e PAN registam 45%.

Por tudo isto, Conraria avisa que o futuro do próximo Governo passa mais pelas mãos da direita, do que pelas mãos do PS.

“O que esta sondagem dá a entender é que, quando uma pessoa vê a AD com 26% e o Chega com 17%, fica a ideia de que os destinos do próximo Governo serão decidido à margem do PS. Se a direita se quiser juntar, e isso está dentro do campo de possibilidades, tem maioria absoluta”, afirma.

Face às últimas legislativas, em janeiro de 2022, o PS desce mais de 11 pontos percentuais, enquanto o Chega sobe quase sete. A soma de PSD, CDS e PPM na altura foi de 30,7%, mais quatro pontos percentuais do que a Aliança Democrática regista neste momento.

Além do Chega, também Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal sobem em relação às últimas eleições, 3,4 e 0,4 pontos percentuais, respetivamente. A CDU regista uma descida de mais de um ponto percentual, dos 4,3 para os 3,2%, enquanto o PAN e o Livre registam acréscimos de poucas décimas.