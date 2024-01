Provocação ou castigo ao PS? À boleia dos indecisos, Chega é o mais votado entre os jovens

Mas nem sempre foi este o cenário. A explicação da subida do Chega nas sondagens entre jovens vai para lá da presença do Chega no TikTok - rede social que o partido já tinha antes da subida nas sondagens - e de entrevistas de André Ventura a youtubers - que foram divulgadas já depois da subida do partido nas sondagens. Tem relação direta com a crise política e pode estar relacionada com a maneira como os jovens olham para as sondagens - e para as eleições.

Até 7 de novembro, data em que se conheceu a Operação Influencer e António Costa anunciou a sua demissão, o PSD liderava o agregador de sondagens das intenções de voto entre os jovens, com 22,9%, seguido do PS, com 18,2%.

O Chega surgia em terceiro lugar, com 15%, e a percentagem de indecisos era de 8,3%, semelhante à percentagem de intenção de voto na Iniciativa Liberal.

Desde então, o partido de André Ventura subiu quase cinco pontos percentuais, enquanto o PS caiu quase cinco pontos percentuais e o PSD caiu mais de três. O que aconteceu à percentagem de indecisos? Disparou a um ritmo maior que o do Chega, subindo até aos 13,8% - mais 5,5 pontos percentuais no espaço de dois meses e meio.

Também a Iniciativa Liberal subiu neste período mais de três pontos percentuais, para os 12,3%, enquanto o Bloco de Esquerda cresceu quase dois pontos, para os 8,1%.