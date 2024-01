Leia na íntegra a entrevista de Mariana Mortágua à Renascença

Mariana Mortágua diz, em entrevista à Renascença, que PS "tem de ser claro" quanto a compromissos para acordos pós-eleitorais antes de se apresentar a votos.

A líder do Bloco de Esquerda (BE) defende que não se pode pensar no que acontecerá depois das eleições "como um jogo político, mas mais como compromissos que cada partido pode fazer".

Tendo em conta o que se está a passar na Madeira, torna-se inevitável o Presidente da República convocar Conselho de Estado?

Bom, eu penso que, para já, é inevitável que o líder do Governo Regional se demita. O que se passa na Madeira demasiado grave e não é uma questão judicial, é uma questão política.

O regime da Madeira, há muito tempo que tem protegido interesses económicos, empresas em particular. O Grupo Alfa é um desses exemplos. E por ser responsável politicamente por este regime de interesses e de cumplicidade e de proteção, não tem condições para continuar.

Penso que a convocação de eleições, uma vez demitido do Governo Regional, é a única solução.

O PAN acha que não, que é possível encontrar outro líder do governo.

O PAN, na verdade, fez uma campanha contra a maioria absoluta do PSD e fez uma campanha em defesa dos interesses e da proteção do ambiente em projetos concretos, nomeadamente o teleférico do Curral das Freiras, que é uma zona protegida de floresta.

E depois o PSD precisava de um pequeno apoio para continuar a sua maioria absoluta. O PAN deu-lhe o seu pequeno apoio e esqueceu todas as questões ambientais, inclusive o contrato do Curral das Freiras, que foi feito já depois do acordo com o PAN.

Não tenho visto muito coerência por parte do PAN nestes apoios que faz, quer à maioria absoluta do PSD na Madeira, quer ao Governo dos Açores, onde o PSD governou com o apoio do Chega.

Vai acompanhar a moção de rejeição que o PS já disse que vai apresentar?

Na verdade, o BE não tem deputados suficientes para apresentar uma moção de rejeição na Madeira, porque não tem grupo parlamentar. Mas já tínhamos anunciado, ainda antes do PS ter feito, que acompanharemos e já tínhamos desafiado outros grupos parlamentares para apresentarem uma moção de censura ao Governo da Madeira.

Vamos falar sobre o programa eleitoral do Bloco de Esquerda. O Bloco propõe limites à atualização de rendas, tendo em conta o poder de compra das famílias e não tendo em conta a inflação, como é proposto, por exemplo, pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos. Que tetos máximos que poderiam ser esses?

Há dois tipos de propostas. A primeira é que os aumentos tenham em conta a evolução do poder de compra. Penso que os últimos anos de inflação mostraram isso. Os preços subiram muito, o poder de compra não acompanhoum quer dizer que as rendas subiram muito para além dos salários.

Mas há uma outra questão, que é que não basta limitar os aumentos das rendas, é preciso descer. Lisboa tem das rendas mais caras da Europa. Têm rendas mais caras do que em Berlim, Barcelona, Roma e, portanto, é preciso limitar as rendas.

O nosso critério é, na verdade, uma regra que respeite a tipologia de cada casa, a sua localização, as suas condições e que já se aproxima daquilo que acontece no porta 65 e que tem como limite máximo os limites que já existem para o porta 65, criando assim um critério que depois terá de ser adaptado a cada circunstância, mas seguindo uma tipologia e uma metodologia que já existe hoje.

E propõe também no imediato, um subsídio à renda. De que forma é que funcionaria este apoio?

O subsídio à renda é necessário, infelizmente, porque há muita gente que ganha 1.000 mil euros e tem uma renda de 900 euros e há muita gente que sem subsídio a renda não consegue sobreviver.

E quanto custaria um subsídio destes? E para que universo?

Subsídio à renda, na verdade, é continuar a política que tem vindo a ser feita, que é uma política de emergência. Mas enquanto o Partido Socialista apresenta o subsídio à renda como a única solução, a proposta do Bloco de Esquerda é baixar o preço das casas.

O subsídio à renda é uma medida transitória que terá de ser continuada até que consigamos baixar o preço das casas, que é o que nós queremos fazer, com limitações ao alojamento local, disponibilizando mais casas no mercado, proibindo a venda a não residentes.

Isso custa dinheiro ao Estado.

Mas o Estado já está a gasta,r porque já existe um subsídio. Deve ser alargado. Há duas formas de fazer isto: as pessoas vão para a rua porque não conseguem pagar uma casa. Ou então o Estado tem que assegurar o direito à habitação.

E pode fazê-lo de duas maneiras: Desce o preço das casas, o que é o que nós queremos. Enquanto não baixa o preço das casa, subisído à renda é a única hipótese.

É a melhor de todas? Não é, porque está a subsidiar preços altos. Mas o que nós admitimos é que enquanto as medidas não tiveram o seu efeito, o subsídio a renda pode ser necessário. Mas é lógico que quando propomos tetos às rendas e limites ao aumento das rendas, o que estamos a fazer é diminuir a despesa com o subsídio à renda, porque o objetivo é que as pessoas com o seu salário possam pagar uma casa.

É assim que acho que se vive num país com dignidade e com respeito.

O BE regressa à proposta do rendimento social de cidadania e uma prestação social que abrange pessoas que não recebem nem subsídio de desemprego, nem o Rendimento Social de Inserção. Não é propriamente uma novidade. Quantas pessoas é que isto podia abranger e o que é que é este rendimento social de cidadania?

As propostas não têm de ser novidade para serem boas propostas. Muitas delas nós temos vindo a insistir ao longo dos anos. Cá estamos hoje para fazer as contas às propostas para acabar com os vistos gold, benefícios fiscais a residentes não habituais, que andamos a propor há cinco, dez anos.

O que se passa em Portugal e que há pessoas que nem têm subsídio social de desemprego, já o perderam, nem estão nas regras do RS. Portanto, há pessoas que não têm qualquer apoio social e que vivem na pobreza. E são essas pessoas que nós queremos apanhar.

Não sei dizer exatamente quantas são neste momento. Não tenho aqui as contas todas, mas estamos a fazer um levantamento de todos os números e contas do programa que iremos apresentar a breve trecho, aliás, ainda esta semana, para que tudo isso seja passível de ser escrutinado e ser avaliado.

A ideia final é que, numa primeira fase, apanhar estas pessoas que não têm nenhuma prestação e que ficam de fora, são residuais, mas ficam de fora das prestações, para depois criar uma prestação que não tem nada a ver com o rendimento básico incondicional. Na verdade, é uma prestação social que junta quem está hoje no RSI, no subsídio social de desemprego, tentando acabar com uma estigmatização que existe relativamente a essas prestações que têm servido como uma arma de arremesso por parte da extrema-direita, que ignora, nomeadamente, que quem recebe essas prestações são mulheres e crianças.

E não é fomentar a subsidiodependência?

A maior subsidiodependência que eu tenho visto neste país é a da EDP, que lucra com as rendas que são pagas por todos os consumidores e que não paga aos seus impostos quando faz negócios milionários. Eu não acho que famílias monoparentais, mães sozinhas com os seus filhos e que trabalham, que ainda assim são pobres, sejam subsídio-dependentes. Eu acho que isso na verdade é uma ofensa a toda a gente que trabalha tanto.

Se Pedro Nuno contornou o assunto na moção eleitoral interna, defende que é preciso estabilidade nessa área, o Bloco volta à carga nessa área, com algumas das propostas que ajudaram a romper com a geringonça, nomeadamente o fim da caducidade da contratação coletiva. Vai ser uma das bases e das linhas vermelhas para um eventual acordo de esquerda, se for necessário?

Em primeiro lugar, aquilo que levou o Bloco de Esquerda a votar contra o Orçamento do Partido Socialista, em 2020 não foram as questões laborais, foi a Saúde. E hoje percebemos porque é que aquele orçamento não podia ser votado e a Saúde está num caos.

Se as medidas que o Bloco de Esquerda propôs tivessem sido aceites, em vez de ter um Partido Socialista obcecado em ficar com maioria absoluta, provavelmente hoje tínhamos melhores condições de Saúde.

Pedro Nuno Santos, na verdade, deixou muita coisa fora da sua moção, inclusive na Saúde. Não diz como vai resolver o problema das urgências, nem da falta de médicos.

O problema do Partido Socialista e da moção que é apresentada agora pelo Partido Socialista é que aponta o aumento do salário mínimo para mil euros no final da próxima legislatura, em 2028. Quer dizer que, em 2028, Portugal terá um salário mínimo que vai ser mais de 100 euros inferior àquilo que é em Espanha hoje. É superior àquele que será em 2028 pela proposta do Partido Socialista.

Mas o partido tem que explicar ao país como é que vai aumentar os salários médios, sem alterar a contratação coletiva e a lei laboral. É porque não se rega os salários mínimos e espera que eles cresçam em viçosos salários médios. É preciso leis laborais. É a única forma de aumentar o salário médio.

Sem isso não haverá um eventual acordo com este novo líder do PS?

Sem alteração às regras laborais, não haverá aumento do salário médio. O que o Bloco de Esquerda propõe e quer fazer desde o início é um compromisso com prioridades e as prioridades são salários médios, salários mínimos, Saúde, retomar e investir na Escola Pública, a Habitação. Essas são as prioridades que temos apontado e é importante que antes das eleições toda a gente sabe exatamente quais são os compromissos que é possível fazer.

Pedro Nuno Santos deve, neste momento, explicar qual é que será a sua relação de forças? Se, por exemplo, a direita ganhar as eleições, mas não conseguir a maioria no Parlamento, Pedro Nuno Santos deve desde já explicar como é que fará tendo em conta aquilo que aconteceu em 2015?

Eu acho que nós devemos pensar neste cenário eleitoral, menos como um jogo político e mais como compromissos que cada partido tem que fazer. Não vai haver uma maioria absoluta, não vai haver. E nós queremos e acredito que não vai haver uma maioria de direita. O que quer dizer que à esquerda é preciso entendimentos.

O que nós estamos a dizer é que todos os partidos têm que ser claros sobre os entendimentos, que compromissos querem fazer.

Ainda na campanha ou depois?

Eu acho que é para isso que servem as campanhas: para esclarecer os eleitores. Não peço ninguém para ir às urnas sem saber quais são os principais compromissos.

O PS não se pode candidatar, acusando o PSD ter um acordo escondido com o Chega e depois não dizer aos eleitores o que vai fazer no dia a seguir às eleições.

Eu repito, não vai haver maioria absoluta. O que quer dizer que o Bloco é determinante. O Bloco e outros partidos, certamente. E por isso, a responsabilidade dos partidos é de serem claros com os eleitores e dizerem ao que vêm, os compromissos que querem fazer.

Mas tem um outro argumento que eu acho que é importante. Só dizendo ao país como é que se resolve a questão dos hospitais, dos professores, dos salários, a crise da habitação, é que nós mobilizamos o voto e que nós temos um projeto de esperança que leva as pessoas a saírem de casa no domingo e a irem votar.

Pedro Nuno Santos, por exemplo, já prometeu a valorização dos médicos, já prometeu a recuperação dos do tempo integral de serviço dos professores. Isso ainda não basta para o Bloco?

Na verdade, o que vi o líder do Partido Socialista dizer até agora e tenho dito, é que na Saúde é tudo para continuar como está. Defendeu a reforma da maioria absoluta na saúde e nós sabemos no que deu. A reforma da maioria absoluta é urgências fechadas à vez e as pessoas chegarem ao hospital e terem a porta fechada, com os médicos, enfermeiros e profissionais a saírem do SNS.

Da mesma forma, temos visto compromissos muito pouco claros com os professores. E não é só recuperação dos professores nas suas carreiras. Neste momento, tal como na Saúde, como na Justiça, é preciso salvar a escola pública. Isso quer dizer combater a precariedade, integrar os professores contratados, dar-lhes formação.

É preciso fazer muito para resgatar o país do Estado em que a maioria absoluta deixou os principais serviços públicos, mas também os salários e a habitação.

Não vai forçar nenhum entendimento com Pedro Nuno Santos? Aquele desafio que Catarina Martins fez António Costa em 2015. Mariana Mortágua vai fazer algo do género? Se aceitar isto, podemos começar o nosso diálogo. Se não aceitar, ficamos por aqui.

Não vai haver maioria absoluta, não vai existir neste país uma maioria absoluta. O que quer dizer que a hipótese de uma governação estável e que responda às pessoas a partir do dia 10 de março é feita sobre entendimentos. Isso toda a gente sabe, é claro.

Se toda a gente sabe que isso vai acontecer, os partidos têm uma responsabilidade. É, antes do dia 10, dizer aos eleitores o que querem fazer e que compromissos para as carreiras dos profissionais de Saúde, para recuperar o SNS, para que toda a gente tenha médico de família e compromissos para baixar o preço das casas. Porque, tudo o que vimos na maioria absoluta dos últimos anos, é mais caos na Saúde e preço das casas a subir.

Em relação à Saúde, por exemplo, a figura do diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, é dispensável?

Sem nenhuma consideração pela pessoa de Fernando Araújo e pelo técnico que é, por quem, aliás, tenho, tenho respeito, a questão aqui é que, na verdade, o Ministério da Saúde descentralizou, fez um outsourcing, das suas responsabilidades, passando-a para uma outra entidade. Acontece que nenhum CEO e CFO da Saúde, por melhor que seja, vai resolver um problema estrutural.

Os profissionais estão a sair porque não têm carreiras nem perspetiva de vida, porque trabalham horas extra.

E a resposta é exatamente qual?

É dar recursos, é manter os profissionais, é dar-lhes perspetivas de carreiras.

Mas para isso basta um ministro ou uma ministra.

Precisamente o que eu disse.