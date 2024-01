Saúde, jovens e idosos. O que propôs Montenegro na Convenção da AD?

Montenegro promete também redefinir a rede de urgências e o sistema de incentivos a todos os profissionais e promover uma maior conjugação com os cuidados de saúde primários.

“Queremos assegurar um atendimento no próprio dia, quando se trate de doença aguda”, com especial cuidado para as áreas da obstetrícia e da pediatria.

Outra das medidas é a atribuição de vouchers para consultas e cirurgias de especialidade “sempre que se atinja o tempo máximo de resposta”.

Idosos

Garantindo que a Aliança Democrática - e mais concretamente o PSD - quer reconciliar-se com os pensionistas, Montenegro tinha já anunciado um aumento do valor de referência do complemento solidário para idosos (CSI) para 820 euros ainda durante a primeira legislatura.

O segundo objetivo, segundo o líder do PSD, será subir este valor até ao salário mínimo nacional numa segunda legislatura, além de “um apoio a 100%” para medicamentos em situações de comprovada insuficiência económica para doenças crónicas.