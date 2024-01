Arranca a campanha nos Açores. Uma antecâmara para as legislativas?

Uma geringonça à direita com fim antecipado

Depois de 24 anos de governação na região, o PS perdeu a maioria absoluta em 2020 - apesar de ter sido o partido com mais votos. Numa “geringonça” ao contrário, o PSD formou governo com uma maioria alternativa, com CDS-PP e PPM.

Dos 57 assentos do hemiciclo, os três partidos do Governo Regional conquistaram 26, ficando dependentes de mais três parlamentares para ter maioria absoluta, conseguida através de acordos parlamentares com os dois deputados do Chega e com o eleito da IL.

Juntas, as restantes forças - PS (25 deputados), BE (dois) e PAN (um) - obtiveram 28 lugares.

Foi neste cenário que o governo regional viu três orçamentos serem viabilizados, mesmo com ameaças de voto contra pelo meio e com um novo aliado, o PAN, pelo caminho.

Carlos Furtado, líder do Chega nos Açores, passou a independente na Assembleia Regional e deixou o partido de Ventura. Apesar de garantir que mantinha apoio ao executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, retirou-o em março.

No mesmo dia, a IL rompeu o acordo parlamentar que mantinha com o PSD.

Em novembro, dias antes da discussão do Plano e Orçamento para este ano (2.000 milhões de euros), os anúncios do sentido de voto de vários partidos permitiam já antecipar um chumbo dos documentos, confirmado com os votos contra de IL, PS e BE e as abstenções de Chega e PAN. O eleito independente, ex-Chega, votou a favor.

Para a história fica uma primeira vez dos Açores: a de que um mandato do Governo Regional não é cumprido até ao fim.