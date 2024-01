O líder do PSD diz que não se pode agradar a todos e que o partido acolhe nas listas “pessoas de reputada qualificação”

Com dois votos contra e duas abstenções, o conselho nacional do PSD aprovou esta noite de segunda-feira as listas de candidatos às eleições legislativas de 10 de março.

Como já seria de prever há muitos atuais deputados que não regressam à assembleia da república. Dos atuais 76 deputados do PSD pouco mais de 20 estão em lugares elegíveis.

Duarte Pacheco, Fernando Negrão, André Coelho Lima estão fora das listas. Mas também o ex-líder parlamentar Paulo Mota Pinto, Isabel Meireles, Mónica Quintela e João Montenegro estão ausentes.

Mas a lista integra ainda militantes próximos do antigo líder, Salvador Malheiro que foi vice-presidente de Rui Rio é candidato em Aveiro, em quarto lugar e Carlos Eduardo Reis está em lugar elegível no círculo de Braga.

Há vários regressos, Pedro Alves em Viseu, Hugo Soares em Braga, José Pedro Aguiar Branco, cabeça de lista em Viana do Castelo, Cristóvão Norte em Faro e Bruno Vitorino.

O atual líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento está em segundo lugar na lista de Lisboa logo a seguir a Luis Montenegro e Luis Newton, presidente da concelhia de Lisboa está em lugar elegível.

O também presidente da Junta de Freguesia da Estrela viu o seu nome envolvido no processo Tutti Frutti e está também associado a outro processo judicial, após a detenção em meados de dezembro do alegado traficante de droga Heitor Brandão, no âmbito da Operação Origami da Polícia Judiciária.