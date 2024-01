Cabeças de lista da AD? Há cinco independentes e quatro líderes distritais do PSD

FARO

Miguel Martinez de Castro Pinto Luz nasceu em 8 de março de 1977 em Lisboa.

É vice-presidente do PSD e vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais.

É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico (IST) no ano 2000.

Desde 2005, assume funções autárquicas em Cascais e igualmente funções de administrador em representação da Câmara Municipal de Cascais em diversas agências e empresas do universo municipal e intermunicipal. Foi administrador da Fundação Paula Rego. Foi vice-presidente Entidade Regional de Turismo de Lisboa.

Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações durante o XX Governo Constitucional.

GUARDA

Dulcineia Catarina Moura de Sousa Coito nasceu em 20 de setembro de 1980.

É docente no ISCET - Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (Porto). É doutorada em Economia pela Universidade da Beira Interior e pós-graduada em Marketing Territorial. Investigadora como membro integrado do Conselho Científico do NECE - Research Center in Business Sciences (UBI). É coordenadora executiva da Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional, que promove turisticamente a região de influência.

LEIRIA



Telmo Henrique Correia Daniel Faria nasceu em 13 de dezembro de 1971. Foi presidente da Câmara Municipal de Óbidos. É empresário de hotelaria.

É licenciado em História, é mestre em História do século XX e foi professor assistente na Universidade Lusíada e investigador do IHC da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa entre 1997 e 2001, altura em que assumiu a liderança do município.

Foi ainda presidente da Assembleia Municipal de Óbidos, presidente da Comissão Política de Secção do PSD de Óbidos.