Mexicanização da política em Portugal? Socialistas dizem ser impossível "PS tomar conta do aparelho do Estado"

“Não me parece que haja qualquer razoabilidade na ideia de que o Partido Socialista se confunde com o Estado”, afirma a ex-ministra da Saúde e líder da concelhia do PS de Lisboa, Marta Temido, quando confrontada com as críticas repetidas da direita de que uma vitória dos socialistas nas legislativas de março deste ano é caminhar para uma “mexicanização” do sistema político português.

A expressão “mexicanização” é utilizada quando alguém se refere à eternização de um partido no poder e os vícios que isso cria, nomeadamente na confusão entre o aparelho do Estado e a estrutura do partido no poder. A ideia vai buscar nome à história do Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o México de forma ininterrupta de 1929 a 2000.

A ex-ministra dá o exemplo da Saúde para argumentar contra os riscos de o PS tomar conta do aparelho do Estado. Temido olha para o setor em que existem “muitas empresas públicas, entidades públicas e empresariais” e onde têm existido um conjunto de nomeações. A avaliação que Temido faz ao olhar para esses nomes é a de que a mesma revela “diversidade partidária, para não dizer ideológica, que está evidente nas nomeações e nos currículos”.