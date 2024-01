Do Salário Mínimo até 1000 euros à carreira de dentista no SNS. As propostas do novo PS

4. Aumento de rendas indexado aos salários

A Habitação é uma das áreas que esteve sob a tutela direta de Pedro Nuno Santos no Governo liderado por António Costa. O novo líder socialista puxa dos galões e diz que "em curso está a maior reforma na habitação, com o reforço do atual parque público".

Pedro Nuno Santos assume que o Governo a que pertenceu não conseguiu dar resposta ao problema do aumento das rendas das casas. A resposta do líder socialista agora é "definir com o INE, um novo indexante de atualização das rendas que tenha em consideração a evolução dos salários".

Pedro Nuno Santos explica a proposta: "Quando a inflação é igual ou inferior a 2%, a atualização das rendas continua a ser como ocorre hoje. Quando a inflação é superior a 2% a atualização das rendas terá de ter em linha de conta a capacidade das pessoas as pagarem, capacidade essa que é medida pela evolução dos salários".

Assim, "em anos de inflação elevada, a evolução das rendas não pode estar desligada da evolução dos salários", explica ainda Pedro Nuno Santos.

5. "Subida mínima" para as pensões mais baixas

Não há uma proposta clara do novo líder socialista para os pensionistas, que ficam, porém, com a garantia que, se formar governo, Pedro Nuno Santos irá "cumprir a lei que regula a sua atualização, garantindo uma subida mínima para as pensões mais baixas", sem quantificar.

Fica ainda outra garantia a de que o PS "não" quer "desmantelar, privatizar ou plafonar" o sistema público de pensões, acenando com o velho fantasma de que é precisamente isso que o PSD quer fazer.

6. Reforma das fontes de financiamento da Segurança Social

Trata-se de uma proposta que vem no seguimento das políticas que vinham sendo defendidas por António Costa, de diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social.

No fundo, Pedro Nuno Santos vem dizer o mesmo. Faz o diagnóstico de que o sistema público de segurança social é hoje "financiado, sobretudo, por contribuições sociais, que dependem do nível de emprego", mas tendo em conta que "a economia está em profunda transformação" e há "setores altamente lucrativos, mas com poucos trabalhadores, deixam de contribuir para o sistema de segurança social tanto quanto poderiam e deveriam".

Pedro Nuno Santos pretende "colocar à discussão e concretizar uma reforma das fontes de financiamento do sistema de segurança social, para que a sustentabilidade futura deste não dependa apenas das contribuições pagas sobre o trabalho". Mas não é avançada qualquer alternativa.

7. Programa para a capitalização das empresas

A existência do Banco de Fomento é ignorada na intervenção de Pedro Nuno Santos, que propõe um novo programa que "promova o acesso a formas alternativas e complementares ao financiamento bancário".

É também proposto um programa de "apoios à internacionalização, que seja mais do que um programa de apoio às exportações e que tenha a ambição de ter um maior número de empresas portuguesas internacionalizadas".