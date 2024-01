Qual o lugar de Costa na história? “É um dos líderes mais marcantes do PS a par dos fundadores”

Ao final de quase 10 anos à frente do Partido Socialista, esta sexta-feira marcou simbolicamente a saída de António Costa como secretário-geral. Um longo período, que faz com que o ex-ministro da Economia e do Trabalho, José Vieira da Silva, o coloque no Olimpo daqueles que marcaram a vida do partido do Largo do Rato.

“É um dos líderes mais marcantes do PS a par dos fundadores”, disse à Renascença José Vieira da Silva, afirmando que já o tinha dito em privado numa reunião da comissão política do PS.

Ou seja, Vieira da Silva põe António Costa ao nível de nomes como Mário Soares, Salgado Zenha ou António Arnaut.

“António Costa fez coisas que ninguém tinha feito, como seja os entendimentos fora da caixa tradicional da política portuguesa, como seja ganhar as eleições com minoria absoluta vindo do governo”, enalteceu.