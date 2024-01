Diferenças entre António Costa e Pedro Nuno? Socialistas preferem responder "continuidade"

A descida do IRS foi outro ponto de choque. O ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou que a baixa do IRS “está a favorecer os de cima”.

“O meu apelo é que as reduções do IRS sejam feitas com cautela. Temos de ter consciência de quem paga IRS e quem beneficia”, afirmou na SIC-Noticias.

Por fim, apesar de defender as medidas do Governo para aliviar as pessoas que contrataram créditos à habitação, deixou uma crítica: “Podíamos ter ido mais longe.” Afinal, os bancos estão a lucrar com a “medida administrativa do BCE [Banco Central Europeu]” de subir os juros. “Os lucros da banca portuguesa advêm exclusivamente das decisões administrativas do BCE” e “era justo que se utilizasse essa margem para travar as prestações das famílias”.

António Costa sai de cena, e entra Pedro Nuno Santos. O novo líder do PS faz este sábado o seu primeiro discurso no 24.º Congresso do PS, rumo às eleições legislativas de 10 de março.