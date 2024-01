"Combate à corrupção? Já vamos em cinco pacotes desde 2010 e não sabemos dos seus impactos"

Um acordo para 20 anos

O jurista defende na Renascença que António Costa perdeu uma oportunidade única para fazer uma reforma do Ministério Público que agora muitos exigem. Garoupa cita a abertura de Rui Rio para entendimentos sobre a Justiça com o líder do PS.

"Acabamos de sair de um ciclo em que o PSD disse que queria fazer uma reforma do Ministério Público com o PS. Se era a reforma certa ou errada, não vou tomar partido. E foi o PS disse que não queria. Estamos sempre neste jogo. António Costa teve uma oportunidade que provavelmente não tinha havido nos últimos 40 anos, com o líder do PSD a dizer 'o que vocês quiserem fazer na justiça, nós também apoiamos'. Não vamos voltar a ter isto tão cedo e, de facto, foi uma oportunidade perdida", afirma Nuno Garoupa no "Da Capa à Contracapa".

Apesar disso, o professor da Universidade George Mason nos EUA deixa o desafio para um entendimento entre os dois partidos pelo menos na área da transparência na Justiça. Nuno Garoupa adverte que uma reforma na Justiça demora 20 anos a ser conseguida com um acordo que vai para lá dos principais partidos.

"As reformas da justiça do sucesso, seja na Holanda, no Japão ou na Coreia, foram feitas entre 10 a 20 anos, portanto, muito para além de uma legislatura. Isto envolve alterações não apenas nas magistraturas e tribunais, mas também, por exemplo, nas faculdades de Direito. Envolve alterações no planeamento e na forma de fazer legislação e na linguagem que nela usamos" , elenca o jurista que defende a criação em Portugal de uma instituição congénere da britânica "Law Commission" , incluindo representação partidária, que faça planeamento legislativo.

Numa reflexão sobre a Justiça ao cabo de 50 anos de Democracia, Garoupa defende que Portugal fez uma transição em linha com o que outros países fizeram, pelo menos até aos anos 90 do século passado.

"Começámos a perder gás em relação a uma série de países que começaram a fazer reformas. A última grande reforma feita na organização da Justiça em Portugal é de Laborinho Lúcio e ele próprio queixa-se, na sua biografia, que a reforma ficou amputada a meio, porque misteriosamente caiu no grupo parlamentar, na altura com maioria absoluta do PSD, porque parece que ofendia o espírito de algumas corporações na justiça. Desde aí estamos sempre a apanhar o comboio, sempre na última carruagem", lamenta o antigo presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos.