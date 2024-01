Mensagem de Ano Novo de Marcelo. "Sem voto, não há liberdade nem democracia"

Na mensagem com menos de oito minutos, Marcelo fez ainda referência a António Costa e à sua demissão. "Ficou claro que, depois da legítima decisão pessoal de cessar funções de quem foi o segundo mais longo chefe de Governo em democracia e o mais longo neste século, deveríamos estar todos atentos e motivados para para as eleições de março, para percebermos como vai ser o tempo imediato em Portugal, na avaliação como na escolha".

Para o chefe de Estado, "2023 acabou com mais desafios e mais difíceis do que aqueles que havia começado", concluiu. O Presidente da República lembrou ainda as eleições, em Portugal e no mundo: "2024 acabará por ser aquilo que os votantes, em democracia quiserem. Em Portugal, em março. Na Europa, em junho. Na maior potência do mundo, em novembro. E antes disso, nos Açores, em fevereiro."



No seu discurso do ano passado, Marcelo lembrou ao Governo que dispunha de uma maioria absoluta e que qualquer instabilidade só seria provocada pelo próprio executivo. A mesma veio a confirmar-se, após o conhecimento da divulgação da "Operação Influencer" e do nome de António Costa envolvido indiretamente no processo.