Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. As ideias, os apoiantes… e a "gaffe"

“Nós, fundamentalmente, temos um problema de execução do investimento, mas temos hoje recursos financeiros”, concretizou.

3- Bloco central e coligações

Depois de ter dado uma entrevista à TVI em que disse que, se fosse preciso, viabilizava um governo do PSD para Montenegro não precisar de depender do Chega, Carneiro teve de se desmultiplicar em declarações para demonstrar que não seria uma muleta de um governo do PSD.

Ao Expresso, afirmou de forma contundente: “Sou claro, comigo não haverá bloco central”.

Nesse esforço de clarificar a ideia, JLC disse que “não seria por mim que o Chega chegaria ao poder. Quer dizer que estou convicto de que ganharei as eleições e, portanto, por mim, o Chega não chega ao poder”.

E mais tarde, afirmando ser quem está em melhores condições para dialogar à esquerda e à direita. “Em segundo lugar, significa que temos um diálogo que é muito claro no que tem que ver com as políticas sociais, com o investimento público e com as prioridades do investimento público com os partidos à nossa esquerda. Mas também temos bem a noção de que há áreas do Estado que exigem um diálogo com o centro-direita, nomeadamente as funções de soberania”.

4- Dívida é mesmo para descer e de preferência com superavit

Para José Luís Carneiro, a trajetória de descida da dívida é para manter e sem cedências “e, se possível, com superavit.”