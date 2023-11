Pedro Nuno Santos quer mexer no CSI, recuperar o tempo de serviço dos professores e reduzir impostos indiretos

"Completa implementação da Agenda do Trabalho Digno"

Uma das garantias de continuidade da política de António Costa, é o "compromisso muito forte com a completa implementação da Agenda do Trabalho Digno e com o permanente diálogo com os parceiros sociais no sentido de identificar e corrigir os desequilíbrios do mercado de trabalho".

É uma proposta que poderá não agradar aos eventuais parceiros de Pedro Nuno Santos - PCP e Bloco de Esquerda - tendo em conta o desagrado que a Agenda do Trabalho Digno provoca aos partidos à esquerda do PS.

Pedro Nuno defende aqui o legado de António Costa, referindo mesmo que "é preciso evitar a tentação de fazer alterações sucessivas à legislação", considerando que o Governo fez "reformas importantes" na legislação laboral e o que é "preciso garantir" é "que a lei é cumprida".

Nesse sentido, Pedro Nuno Santos até dá razão às reivindicações do PCP e Bloco de Esquerda. "É, pois, preciso prosseguir o reforço dos meios da inspeção do trabalho, tanto do ponto de vista dos meios humanos, como da modernização da atividade inspetiva".

Discutir o "ritmo" da redução da dívida

O tema da dívida pública é um dos calcanhares de Aquiles de Pedro Nuno Santos depois da polémica declaração de há uns anos em que defendia o não pagamento. O candidato à liderança do PS assume na moção que "Portugal continuará obrigado nos próximos anos a reduzir a dívida".

As regras europeias inscritas no Tratado Orçamental "a isso obrigam, seja pela necessidade de proteger ao país face a possíveis choques externos futuros", reconhece Pedro Nuno. Mas fica a proposta de discutir "o ritmo dessa descida face aos compromissos que Portugal assume no âmbito do quadro legal europeu".

A moção defende que "a estratégia de descida da dívida é essencial, mas ela não pode ser vista como uma prioridade isolada" e "necessita sempre de ser avaliada e ponderada face a outros objetivos e necessidades que o país enfrenta".

Surge de novo a questão muito discutida dentro do PS de que "uma política de excedentes orçamentais acelera a redução da dívida pública, mas pode reduzir excessivamente o espaço orçamental que o governo precisa para fazer o investimento público em infraestruturas e em serviços públicos e para apoiar as famílias e as empresas".

O que Pedro Nuno propõe é "encontrar o equilíbrio adequado entre a prossecução da estratégia de redução da dívida pública, os objetivos de crescimento económico, de investimento público e de transformação do Estado".

Aumento do Salário Mínimo Nacional

Tal como José Luís Carneiro, também Pedro Nuno defende o aumento do Salário Mínimo Nacional "numa perspetiva plurianual". Há, entretanto, várias respostas às reivindicações dos partidos de esquerda.

O "fortalecimento da negociação coletiva" ou "explorar formas inovadoras de redução da jornada de trabalho", por exemplo. Pedro Nuno defende "um mercado mais justo e com maior grau de inovação, capaz de gerar emprego de qualidade". Fica ainda a promessa de "continuar a combater a precariedade".