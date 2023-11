Cadernos eleitorais têm um milhão de eleitores que não vive no país

Assim, os autores do estudo atribuem uma possível explicação para o problema a um possível sub-recenseamento por parte dos Censos e às estimativas de população, que poderão estar a estimar o número por baixo.

Com o número de recenseados inflacionado, ou as estimativas de população deflacionadas, a taxa de abstenção que se verifica será mais alta do que a taxa de abstenção real, mas os autores do estudo apontam que o sobrerrecenseamento não é necessariamente mau.

“Se a prioridade é aumentar a participação democrática dos cidadãos em eleições, será sempre preferível o sobrerrecenseamento ao sub-recenseamento, mesmo que essa escolha torne os números da abstenção menos precisos”, referem.

Como propostas para resolver o problema da abstenção em Portugal, os autores propõem que o recenseamento no estrangeiro seja ainda “mais flexível e apelativo”.

“Uma via indireta para diminuir o impacto deste fenómeno nos números do recenseamento eleitoral em Portugal pode passar por tornar mais apelativo o recenseamento no estrangeiro”, referem, defendendo também novas modalidades de facilitação do voto à distância no estrangeiro.

Os autores pedem ainda uma “maior troca de informações entre países europeus e maior e melhor acesso a informações”.