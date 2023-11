Montenegro entre a "oportunidade" da vitória e a "tendência" para a dissolução 3.0

"O PSD não tem outra oportunidade como esta". É a conclusão de um antigo dirigente nacional em conversa com a Renascença sobre o atual momento do partido, às portas de umas eleições que são consideradas como uma prova de vida para a liderança de Luís Montenegro.

O Congresso extraordinário que decorre este sábado, em Almada, serve para a direção nacional do PSD colar o partido ao líder, num momento que é visto, mesmo por antigos dirigentes de Rui Rio, como um "momento excessivamente mediático", em que é preciso "empurrar o partido no mesmo sentido" e que "neste cenário as coisas estão demasiado más para nos pormos com questões pessoais".

Um deputado social-democrata diz, entretanto, à Renascença que o PSD "está numa situação muito complicada se não ganhar as eleições" e, por isso, na montra que é o Congresso é preciso "dar a ideia de que estamos todos a remar para o mesmo lado".

Se a 7 de novembro Luís Montenegro surgia como "a pessoa com mais sorte do mundo", com o anúncio de demissão de António Costa e a antecipação de eleições, algo mudou entretanto, regista o mesmo deputado. "As sondagens mostram que não descola e quem está a descolar é o PS".

Com o PS na situação em que está, de transição de líder, e as sondagens a registarem que Montenegro perde quer com Pedro Nuno Santos quer com José Luís Carneiro, um antigo dirigente do PSD questiona-se: "Se não consegue no atual contexto em que contexto vai conseguir?".

A mesma fonte reforça que o PSD "tinha" de estar à frente nos estudos de opinião, lamentando que "antes de tudo começar" as sondagens dão o PS à frente. "É uma coisa preocupante", assume.

O eventual cenário de o processo Influencer acabar por mostrar-se frágil "pode dar muita força ao PS", admite-se no PSD. E ainda mais se António Costa for ilibado neste período pré-eleitoral. "Vai fortalecer o PS", reconhece à Renascença um deputado social-democrata.

"O que é que aconteceu ao eleitorado de esquerda?"

Se o mano a mano eleitoral for entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, a esperança do PSD é que o PS possa perder votos ao centro. Os social-democratas estão a assistir com interesse à aproximação do líder da ala esquerda do PS aos moderados Francisco Assis e Álvaro Beleza.

Mesmo que Pedro Nuno consiga moderar-se, "Montenegro vai chegá-lo à esquerda", acredita um deputado do PSD em declarações à Renascença. Mas o problema detetado é que o líder social-democrata "não tem a linguagem moderada de centro, o partido não consegue ganhar nada no centro".

As mais recentes sondagens mostram um enorme tombo do PS o que coloca a questão sobre o que é que aconteceu ao eleitorado de esquerda. Um antigo dirigente do PSD admite que "não é muito fácil transitar tudo para o centro de direita". E a mesma fonte vai bater à mesma tecla: "O PSD não consegue conquistar ao centro".

Vem aí a dissolução 3.0?

A possibilidade de as eleições de março resultarem num cenário de empate entre PS e PSD coloca um cenário considerado preocupante no universo social-democrata. Um antigo dirigente nacional reconhece que se Montenegro ficar dependente do Chega "a estabilidade não será muito grande".

A preocupação é, de resto, comum entre os socialistas. Há precisamente uma semana, o ainda secretário-geral do PS, António Costa admitia aos jornalistas no final da Comissão Nacional que "aquilo que todos desejamos seguramente é que esta tenha sido a última dissolução [do Parlamento] do atual Presidente da República".

Nas declarações aos jornalistas, Costa acrescentou uma frase sibilina sobre a possibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa ser "confrontado com a necessidade de fazer novas dissoluções [do Parlamento] no futuro". Assim, no plural.

No PSD o sentimento nos bastidores é igual. Um antigo dirigente social-democrata já referido diz não ter "dúvidas que a tendência vai ser um cenário de instabilidade permanente" e que "o grande responsável é o Presidente da República", por ter desbaratado o princípio da estabilidade que tanto cultivou.

No PSD há mesmo quem já faça contas. É referido por um deputado que eventuais legislativas depois de março "só podem ser convocadas de novo daí a seis meses", ou seja, em setembro.

Um dirigente nacional reconhece à Renascença que a "tendência muito provável" é essa, a de "mais à frente termos novas eleições", salientando que a atual crise política nos Açores "é boa para tirar lições".

A indecisão sobre a política de alianças pré-eleitorais

Luís Montenegro ainda não tem fechada qualquer orientação sobre eventuais coligações pré-eleitorais nas legislativas de março. A garantia foi dada à Renascença pelo secretário-geral do PSD: "Não há nenhuma decisão tomada", garante Hugo Soares.

Para o pós-eleições a direção nacional do PSD já considera fechada a política de alianças. O vice-presidente Miguel Pinto Luz diz mesmo à Renascença que não viu "mais nenhum líder partidário no país ser tão tão taxativo" quanto Montenegro. Esse assunto está encerrado e a garantia que não o PSD não governa se perder as eleições, também.

Com ou sem alianças pré-eleitorais, as legislativas de março são consideradas cruciais para o futuro de Luís Montenegro à frente do PSD. O deputado social-democrata Duarte Pacheco reconhece que "qualquer eleição é crítica" e que "as pessoas concorrem por grandes partidos para vencer, sem qualquer qualquer subterfúgio".