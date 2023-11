Congresso para rever estatutos vai lançar a campanha eleitoral do PSD

O congresso extraordinário do PSD, no próximo sábado dia 25 de novembro, em Almada, vai aprovar os novos estatutos do partido, mas vai servir essencialmente para lançar as linhas essenciais da campanha para as legislativas antecipadas de 10 de março do próximo ano.

“Temos de acabar com o clima de conflitualidade no país”, diz à Renascença o secretário-geral do PSD, Hugo Soares.

A pouco menos de quatro meses das eleições legislativas antecipadas, e num clima de elevada crispação política, o partido aposta numa imagem de moderação e vai centrar a mensagem nas propostas alternativas que tem para o país. E isso ficou bem visível no jantar de sábado passado, em Lisboa, depois da declaração de António Costa em São Bento. Luís Montenegro ignorou o caso e centrou o discurso nas ideias do PSD.

“Eu quero explicar às portuguesas e aos portugueses como é que a sua vida vai melhorar com um novo Governo. Estamos direcionados para o futuro. Apontar a luz, o caminho e a esperança, e precisamos de unir o país”, disse Luís Montenegro no discurso num jantar que reuniu cerca de mil pessoas.

Apesar de o programa do congresso do PSD em Almada dedicar grande parte do tempo à apresentação e discussão das propostas de alteração estatutária (em cima da mesa está apenas a proposta da direção), tem também espaço para a análise da situação política, e esse deverá ser o tema que marcará todas as conversas dos congressistas social-democratas.

PSD vai ter um Regulamento de Ética e Designação de Cargos Políticos

Já não vai a tempo das próximas eleições legislativas de 2024. O congresso do PSD vai aprovar os novos estatutos do partido, mas as novas regras têm ainda de ser aprovadas e homologadas em Conselho Nacional, pelo que a escolha de candidatos a deputados vai ainda reger-se pelos estatutos que estão em vigor.

Na proposta de revisão estatutária da Comissão Política Nacional, a direção do partido vai passar a escolher até dois terços dos candidatos a deputados na maioria dos círculos, isto é, nos círculos com mais de dois deputados, para além de escolher os cabeças de lista em cada círculo.