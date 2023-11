Diplomacia económica vs. lei. As tensões que o caso do Data Center de Sines levantou

Nos autos do Ministério Público sobre o caso do Data Center do litoral alentejano há uma passagem que ilustra estas ideias divergentes entre órgãos públicos na tomada de decisão: “Olha uma coisa, o terreno do Data Center [em Sines] é todo ZEC - Zona Especial de Conservação, então nunca podes isentar de AIA [Avaliação de Impacte Ambiental]”. A frase é do presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Nuno Banza, durante uma conversa telefónica com o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, em maio de 2022, e que foi captada nas escutas da “Operação Influencer”.

Por sua vez, Lacasta responde a Banza e diz: “aquilo já está isentado de AIA". “Nós estamos completamente organizados com o promotor, há meses, há um ano e tal.”