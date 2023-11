João Galamba, o "enfant terrible" que se demitiu duas vezes em cinco meses

Três dias depois de negar que o ia fazer, João Galamba demitiu-se e está agora mesmo fora do Governo (ainda em plenas funções) de António Costa, na sequência do terramoto político provocado pela "Operação Influencer". A saída do executivo, disse, não é uma “admissão de culpa”, mas sim para dar à “família a tranquilidade e discrição a que, inequivocamente, têm direito”.

Galamba acaba por se demitir devido a algo que há muito o perseguia: as investigações a eventuais crimes de corrupção e tráfico de influências nos negócios do hidrogénio verde, em Sines, e na concessão da exploração de lítio, em Montalegre. É, desde a terça-feira passada, arguido no processo resultante dessas investigações.

Foram esses alegados crimes que fizeram João Galamba romper, algumas vezes, a postura menos combativa que assumiu a partir do momento em que passou a desempenhar funções executivas nos governos de António Costa.

Dos blogues para a bancada parlamentar

Nascido em 1976, Galamba licenciou-se em Economia em 2000 e fez apenas a parte letiva do doutoramento em Ciência Política da London School of Economics.

Foi numa entrevista ao jornal Público, em 2010 – alguns meses após chegar à Assembleia da República como deputado do Partido Socialista, convidado por José Sócrates - que disse que a sua “persona pública” se devia ao envolvimento em blogues.

Esse aparecimento na esfera pública acontece em 2004, e foi-se prolongando até 2015 em blogues como o Jugular. Surgiu cedo no Twitter, onde o estilo combativo do "enfant terrible" se foi afinando ao longo do tempo – e passou para as intervenções no Parlamento.